¿Hackearon Binance? La plataforma suspende operaciones y confirma fondos congelados hasta por 3 mil mdd

Binance informó que está al tanto del problema de seguridad. Foto: Shutterstock

Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, investiga un posible problema de seguridad relacionado con movimientos millonarios de fondos, por lo que suspendió temporalmente los depósitos y retiros, además de algunas operaciones comerciales. En medio de la investigación, informó que se han congelado 3 mil millones de dólares en activos vinculados al incidente.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, la empresa informó que trabaja para esclarecer el incidente y aseguró que los recursos de sus usuarios permanecen protegidos.

Our teams are aware of reports of a potential security issue and are actively investigating. User funds are completely safe.



Our security teams are reviewing all relevant information with urgency, and we will provide updates through official Binance channels as soon as we have… pic.twitter.com/ATR4YdzmHV — Binance (@binance) October 29, 2026

“Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros”, comunicó Binance en uno de sus primeros mensajes.

La compañía también pidió a sus clientes mantenerse alerta ante posibles estafas y evitar enlaces, mensajes o solicitudes de información de cuentas que no provengan de sus canales oficiales.

Our team is conducting security checks. Withdrawals will resume as soon as the security issue is fully resolved.



User funds remain safe.



We’ll keep you updated. Thank you for your patience. pic.twitter.com/7NuxbZwE3M — Binance (@binance) October 29, 2026

Binance confirma congelamiento de 3 mil millones de dólares

En medio de las versiones sobre la cantidad de dinero involucrada en el incidente, Binance aclaró que existen distintas cifras circulando públicamente y precisó que el monto verificado de activos congelados, hasta el momento, asciende a 3 mil millones de dólares, aunque de manera previa, había informado que se habían paralizado 2 mil 540 millones de dólares.

Update: The current verified total frozen amount is around $3 billion.



Our teams continue to work closely with law enforcement, issuers, blockchain intelligence firms and industry partners to trace and freeze additional assets.



We will only share confirmed figures and will… pic.twitter.com/e5RHM1VwOU — Binance (@binance) October 30, 2026

La empresa señaló que esta cantidad podría aumentar conforme avance la investigación y continúen los trabajos para localizar y bloquear otros recursos.

Para ello, indicó que mantiene colaboración con autoridades, emisores de criptomonedas, empresas de inteligencia blockchain y otros participantes de la industria.

As part of our ongoing security measures, Binance Alpha trading has been temporarily suspended – CEX Buy Token/Alpha instant/CEX purchase prediction marketing using fund in spot wallet.



Trading will resume once the security issue is resolved.



User funds remain safe. We’ll keep… pic.twitter.com/xk9FXB9Hac — Binance (@binance) October 29, 2026

La plataforma también aclaró que el monto corresponde a fondos congelados, por lo que no representan necesariamente la cantidad de dinero sustraída durante el posible ataque.

Binance suspende operaciones y asegura que cubrirá las pérdidas

Como parte de las medidas preventivas, Binance anunció la suspensión temporal de depósitos y retiros mientras realiza verificaciones de seguridad, congela activos y colabora con las autoridades.

También informó que el trading de Binance Alpha, relacionado con la compra de determinados tokens, quedó suspendido hasta que se resuelva el problema.

We are aware of differing figures circulating publicly regarding the amount frozen, including references to $1.8 billion.



For clarity, the current verified total frozen is $2.54 billion. This figure may continue to increase as our teams work closely with law enforcement,… pic.twitter.com/Kx68qptfXk — Binance (@binance) October 29, 2026

En otra actualización, la compañía aseguró que asumirá las pérdidas que pudieran derivarse del incidente.

“Binance cubrirá todas las pérdidas”, afirmó en su cuenta oficial de X.

La empresa agregó que sus equipos trabajan las 24 horas para resolver la situación y adelantó que publicará un informe completo sobre lo ocurrido, conocido como post-mortem, cuando concluya la investigación.

Por ahora, Binance no ha confirmado que se trate de un hackeo ni ha precisado cuánto dinero habría sido sustraído. La plataforma mantiene las medidas de seguridad y pidió a sus usuarios consultar únicamente sus canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones.

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