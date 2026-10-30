GP de México: inauguran el Pabellón de la CDMX para impulsar el turismo

Inauguran pabellóin turístico en Fórmula 1. Foto: Alejandra Suárez



La fiesta del Gran Premio de México 2026 también se vive fuera de la pista, este jueves 29 de octubre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la apertura del Pabellón de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante el evento, acompañada por Alejandro Soberón Kuri, presidente y director general de CIE, y Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, Brugada explicó que estos espacios serán una muestra de las tradiciones, los barrios y los sitios emblemáticos de la capital.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el Pabellón de la Ciudad de México. La fiesta sigue en la ciudad. https://t.co/DbOnOhCD7Y — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 29, 2026

Los tres pabellones están ubicados en las zonas verde, azul y amarilla del Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre los elementos culturales que se presentarán destacan las trajineras de Xochimilco, la lucha libre y el Paseo de la Reforma.

“Queremos que, quien venga a la Fórmula 1, se enamore de la Ciudad de México”, expresó la mandataria durante la apertura.

La propuesta busca que los aficionados que acudan a la carrera también conozcan otros atractivos de la capital, en un fin de semana que coincide con las celebraciones del Día de Muertos.

La apertura se realizó un día antes del inicio de las actividades en pista del Gran Premio de México 2026, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre.

CDMX espera derrama económica superior a 35 mil millones de pesos

Foto: Alejandra Suárez

Durante su mensaje, Clara Brugada destacó la llegada de visitantes por el Gran Premio de México y las actividades relacionadas con el Día de Muertos.

La jefa de Gobierno informó que la Ciudad de México ya había recibido más de medio millón de visitantes que llegan para disfrutar de la Fórmula 1, conocer sus atractivos y participar en las celebraciones tradicionales.

También señaló que los hoteles de la capital registraban una ocupación cercana al 100%.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Brugada, la combinación de ambos acontecimientos, uno deportivo y otro cultural, dejaría una derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos.

La mandataria explicó que esta actividad beneficia a distintos sectores, desde hoteles y restaurantes hasta pequeños negocios y mercados.

Además, recordó que el sábado 31 de octubre se realizará el desfile de Día de Muertos, otro de los eventos que forman parte de la oferta cultural de la capital durante estos días.

El Pabellón de CDMX también estuvo presente en el GP de México 2025

La instalación de un pabellón de la capital durante el Gran Premio no es nueva, en 2025, Clara Brugada también encabezó la inauguración del espacio denominado “Ciudad de México, Corazón Grande”, en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En aquella edición, el pabellón estuvo enmarcado en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán. También incorporó elementos relacionados con el Día de Muertos y referencias al Mundial de futbol de 2026.

Durante su presentación, el Gobierno capitalino explicó que el espacio buscaba mostrar la historia, la cultura y la identidad de la ciudad ante los visitantes nacionales e internacionales que acudieron a la carrera.

Un año antes, en octubre de 2024, la mandataria capitalina también encabezó la inauguración del Pabellón de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esa ocasión, el espacio rindió homenaje a los productores de Xochimilco, a la infraestructura de transporte de la capital y a proyectos como las UTOPÍAS.

Brugada invitó entonces a los asistentes al Gran Premio a conocer el pabellón y destacó que la Fórmula 1 representaba una oportunidad para mostrar la ciudad ante millones de espectadores.

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