Patrick Stewart: de X-Men al doblaje, las películas y series más recordadas del actor

Películas donde participó Patrick Stewart. Foto: Shutterstock

Patrick Stewart, actor británico reconocido por interpretar al Profesor X en la saga “X-Men” y al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek”, murió a los 86 años. Con una trayectoria de más de seis décadas, el intérprete dejó personajes memorables en el cine, la televisión y el doblaje.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer este jueves 29 de octubre, mediante un comunicado de su representante, Kelly Bush Novak.

Stewart murió el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny, familiares y amigos.

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Photo Credit: Tommy Garcia pic.twitter.com/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

De acuerdo con el mensaje, enfrentó la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Su carrera abarcó desde las adaptaciones de obras clásicas hasta grandes producciones de Hollywood y películas animadas.

Estas son algunas de las películas y series más destacadas de Patrick Stewart para recordar su legado.

La saga “X-Men” (2000-2017)

Uno de los papeles más reconocidos de Patrick Stewart fue el del profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, líder de los X-Men y fundador de una escuela para jóvenes mutantes.

El actor interpretó al personaje en distintas entregas de la franquicia, entre ellas “X-Men” (2000), “X2” (2003), “X-Men: The Last Stand” (2006) y “X-Men: Days of Future Past” (2014).

En “Logan” (2017), Stewart volvió a interpretar a Xavier en una historia que mostró una faceta vulnerable del personaje y marcó uno de los momentos más recordados de su participación en la saga.

Además interpretó al personaje en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022) y además se confirmó su participación en “Avengers: Doomsday”, cinta que se estrena en diciembre de 2026.

“Star Trek: The Next Generation” (1987-1994)

Patrick Stewart también alcanzó reconocimiento internacional como Jean-Luc Picard, capitán de la nave espacial Enterprise en “Star Trek: The Next Generation”.

La serie se transmitió durante siete temporadas y convirtió a Picard en uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de ciencia ficción. Su interpretación destacó por combinar liderazgo, reflexión y una formación teatral clásica.

El actor retomó el papel en varias películas de “Star Trek” y, décadas después, protagonizó la serie “Star Trek: Picard”, cuya tercera temporada se estrenó en 2023.

“Dune” (1984)

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Antes de convertirse en una figura habitual de las grandes franquicias, Stewart participó en “Dune”, la adaptación cinematográfica de la novela de Frank Herbert dirigida por David Lynch.

En esta película de ciencia ficción interpretó a Gurney Halleck, un guerrero y músico que forma parte del círculo cercano de la Casa Atreides.

La producción se convirtió con el tiempo en una obra de culto entre los seguidores de la ciencia ficción, y forma parte de los primeros trabajos cinematográficos que destacan en la filmografía del actor.

“Excalibur” (1981)

En esta película de fantasía inspirada en las leyendas artúricas, Patrick Stewart interpretó a Leondegrance, padre de Ginebra.

“Excalibur”, dirigida por John Boorman, llevó a la pantalla una historia de caballeros, magia, traiciones y el ascenso del rey Arturo. La cinta fue uno de los trabajos de Stewart en el cine durante sus primeros años de carrera.

“The Prince of Egypt” (1998)

Patrick Stewart también dejó su huella en la animación. En “El príncipe de Egipto”, producción de DreamWorks, prestó su voz a Seti, el faraón de Egipto y padre adoptivo de Moisés.

La película cuenta la historia de Moisés desde su infancia en la corte egipcia hasta su misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud.

Su participación mostró otra faceta del actor, quien podía aportar solemnidad y autoridad a personajes animados sin aparecer físicamente en pantalla.

“Robin Hood: Men in Tights” (1993)

La comedia dirigida por Mel Brooks también figura entre los trabajos cinematográficos de Stewart. En “Robin Hood: Men in Tights”, interpretó al rey Ricardo.

La cinta parodia las historias tradicionales del legendario arquero inglés y se caracteriza por su humor absurdo y sus referencias a otras películas de aventuras.

Su participación demostró que el actor podía salir de los registros dramáticos y de ciencia ficción para sumarse a una comedia.

“Green Room” (2015)

En “Green Room” Patrick Stewart interpretó a Darcy Banker, un personaje vinculado con un grupo de supremacistas blancos.

La película de suspenso y terror sigue a una banda de punk que queda atrapada en un recinto después de presenciar un crimen.

El papel permitió ver al actor en un registro más oscuro, alejado de la imagen de mentor y líder que construyó con el Profesor X y el capitán Picard.

“Ice Age: Continental Drift” (2012)

La franquicia animada también contó con Stewart en “Ice Age: Continental Drift”, donde prestó su voz a Ariscratle en la versión original en inglés.

La película sigue las aventuras de Manny, Sid y Diego, quienes quedan separados de sus amigos después de una serie de acontecimientos provocados por la deriva continental.

Su participación es otro ejemplo de la versatilidad del actor en el doblaje y la animación.

Otras películas y series de Patrick Stewart

Además de estos títulos, el actor participó en producciones de distintos géneros y formatos a lo largo de su carrera:

“Charlie’s Angels” (2019): interpretó a John Bosley en la película de acción y comedia.

“Gnomeo & Juliet” (2011): prestó su voz a William Shakespeare en esta película animada.

“The Emoji Movie” (2017): interpretó al personaje Poop en la versión original en inglés.

“A Christmas Carol” (1999): dio vida a Ebenezer Scrooge en una adaptación televisiva de la obra de Charles Dickens.

“I, Claudius” (1976): interpretó a Sejanus en esta producción televisiva histórica.

“Tinker Tailor Soldier Spy” (1979): participó como Karla en la adaptación televisiva de la novela de John le Carré.

“American Dad!” (2005-2026): prestó su voz a Avery Bullock, director de la CIA en la serie animada.

“The Simpsons”: realizó participaciones como actor de voz en la popular serie.

“Family Guy”: también colaboró en esta producción animada.

“Blunt Talk” (2015-2016): protagonizó esta comedia televisiva como Walter Blunt, un periodista británico que conduce un programa de entrevistas en Estados Unidos.

El legado de Patrick Stewart

La carrera de Patrick Stewart se extendió mucho más allá de sus papeles más populares.

Antes de convertirse en una estrella internacional, desarrolló buena parte de su formación artística en la Royal Shakespeare Company, donde trabajó durante años en producciones teatrales.

Esa preparación le permitió interpretar personajes clásicos y, al mismo tiempo, convertirse en una figura fundamental de dos franquicias de ciencia ficción: “Star Trek” y “X-Men”.

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