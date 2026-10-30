Hugh Jackman y actores de “X-Men” lloran la muerte de Patrick Stewart

Actores de “X-Men” lloran la muerte de Patrick Stewart.

Hugh Jackman, Ian McKellen, Dafne Keen y Famke Janssen despidieron con emotivos mensajes a Patrick Stewart, actor británico reconocido por interpretar al Profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men, tras confirmarse su muerte a los 86 años. El fallecimiento ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, y fue confirmado este jueves por su representante, Kelly Bush Novak.

Según el comunicado, el actor estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos, en un ambiente de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su hogar en Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Atesoraremos para siempre la apacible tranquilidad y reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”. Kelly Bush Novak, representante del actor

Hugh Jackman despide a Patrick Stewart: “Te extrañaré toda mi vida”

Hugh Jackman, conocido por interpretar a Wolverine, compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de Stewart, con quien trabajó durante varios años en las películas de X-Men.

“Hoy perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, para mí, un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”, escribió Jackman.

El actor australiano acompañó sus palabras con fotografías de ambos, en las que recordó la cercanía que construyeron dentro y fuera de las grabaciones.

Jackman y Stewart interpretaron a Wolverine y al Profesor Charles Xavier en películas como “X-Men” (2000), “X-Men: The Last Stand” (2006), “The Wolverine” (2013) y “Logan” (2017).

Esta última producción mostró una relación especialmente emotiva entre sus personajes y marcó uno de los momentos más recordados de la franquicia.

Ian McKellen recuerda a Patrick Stewart: “Un hombre a quien amar”

Ian McKellen, actor que interpretó a Magneto en X-Men, también rindió homenaje a Patrick Stewart, su amigo cercano durante décadas.

McKellen compartió un extenso mensaje en el que recordó las raíces británicas de Stewart y la personalidad que lo convirtió en una de las personas más importantes de su vida.

“Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final”, escribió.

El actor también destacó la sinceridad de su amigo y la manera en que siempre expresaba sus sentimientos.

“Llevaba el corazón en la manga, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar“.

McKellen recordó que Estados Unidos se convirtió en el segundo hogar de Stewart, donde compartió su vida con su esposa Sunny Ozell, quien lo acompañó durante su enfermedad.

También destacó el orgullo que sentía el actor por sus orígenes en Yorkshire y por haber sido nombrado canciller de la Universidad de Huddersfield.

Dafne Keen despide a Patrick Stewart: “Leyenda entre los hombres”

Dafne Keen, quien interpretó a Laura Kinney, también conocida como X-23, en Logan y Deadpool & Wolverine, dedicó un extenso homenaje a Patrick Stewart, con quien compartió pantalla en 2017.

La actriz recordó al intérprete como un hombre “amable, genuino, divertido, único, cariñoso y encantador”.

“Recuerdo sus interminables chistes, su naturaleza protectora y sus coloridas gafas de lectura. Cada día que pasé trabajando a su lado fue un honor y un privilegio”.

Keen también destacó que Stewart fue una gran influencia en su formación como actriz y que siempre admiró su talento y su trato hacia los demás.

“Descansa en paz, gigante, leyenda entre los hombres. El hermoso trabajo, la humanidad y la bondad que dejas atrás vivirán para siempre”, escribió.

Famke Janssen despide a Patrick Stewart: “Nunca te olvidaremos”

Famke Janssen, actriz que dio vida a Jean Grey en la franquicia X-Men, también lamentó la muerte de Patrick Stewart, a quien describió como una leyenda de la actuación.

En declaraciones difundidas por Page Six, la intérprete recordó las décadas de trabajo que compartió con Stewart.

“Uno de los grandes. Tuve el placer y el honor de trabajar con él durante varias décadas. Te extrañaremos, Patrick, pero nunca te olvidaremos”.

Ambos compartieron pantalla en películas como X-Men (2000), X2 (2003) y X-Men: The Last Stand (2006).

Avengers: Doomsday será la última película de Patrick Stewart

Patrick Stewart aparecerá nuevamente como el Profesor Charles Xavier en Avengers: Doomsday, película de Marvel Studios programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

El actor compartirá créditos con Ian McKellen, quien regresará como Magneto, en una producción que reunirá a personajes del universo de X-Men.

McKellen cerró su homenaje con una referencia a esta última participación de su amigo:

“Su actuación de despedida en Avengers: Doomsday aún está por verse”.

¿De qué murió Patrick Stewart?

Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, aunque su muerte fue anunciada públicamente el jueves 29.

De acuerdo con el comunicado de su representante, Kelly Bush Novak, el actor murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa Sunny Ozell, después de enfrentar una breve etapa de enfermedad relacionada con Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Stewart dejó una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Además de interpretar al Profesor Charles Xavier, fue reconocido por su papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation.