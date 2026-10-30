Cae “Axel”, líder de los Ciclones; se desatan bloqueos e incendios en Tamaulipas y difunden videos de su traslado

Detienen a objetivo en Tamaulipas. Foto: Gobierno de México.

Axel Alfredo N, alias “Axel”, identificado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo, fue detenido este jueves en Matamoros, Tamaulipas, durante un operativo de fuerzas federales. Tras su captura, se registraron bloqueos e incendios de vehículos en distintos puntos de la ciudad y en la carretera Victoria-Matamoros.

Los hechos fueron grabados y difundidos en redes sociales, donde circularon videos de vehículos incendiados y vialidades bloqueadas. También se difundieron imágenes del traslado del presunto delincuente en unidades blindadas y un helicóptero, con acompañamiento de elementos de seguridad federales.

Detienen a “Axel”, segundo al mando de los Ciclones del Cártel del Golfo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, realizados en coordinación con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, Axel Alfredo N fue detenido en flagrancia delictiva junto con otra persona en Matamoros, Tamaulipas.

Las autoridades identifican al detenido como hijo de José Alfredo N, alias “El Contador”, señalado como jefe de la facción Ciclones, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, exjefe del Cártel del Golfo.

Bloqueos e incendios tras la detención de “Axel” en Matamoros

Después del operativo federal, se reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en diferentes zonas de Matamoros y sobre la carretera Victoria-Matamoros.

Así las cosas en Matamoros Tamaulipas con narco bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. @gabrielregino @LupitaJuarezH pic.twitter.com/cFOPfChi9Z — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 29, 2026

Las imágenes de estos hechos fueron compartidas en redes sociales. Los reportes vinculan los disturbios con la captura de “Axel”, considerado un objetivo prioritario de las fuerzas federales.

La detención de un objetivo prioritario de la delincuencia organizada en Matamoros Tamaulipas ha provocado bloqueos y quema de camiones en diversos puntos de la ciudad. @gabrielregino @LupitaJuarezH pic.twitter.com/SlQIKxnAcT — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 29, 2026

Matamoros, Tamaulipas, registró bloqueos esta mañana en accesos a la ciudad y zonas céntricas, tras un operativo de fuerzas federales en el que fue detenido un objetivo prioritario presuntamente vinculado con la delincuencia organizada. La captura habría desatado bloqueos… pic.twitter.com/RyiLXTVC3y — Alejandro Valladares Almanza (@valmanza) October 29, 2026

Muere niña y dos personas resultan heridas tras violencia en Matamoros

Una niña murió y dos personas resultaron heridas durante la jornada de violencia registrada este jueves 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, tras la detención de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, presunto segundo al mando de los Ciclones del Cártel del Golfo.

La menor presuntamente fue alcanzada por una bala perdida en la carretera a Reynosa, a la altura del ejido Las Rusias. Su madre también recibió impactos de arma de fuego y fue trasladada a un hospital.

El segundo lesionado fue Gustavo Acuña, coordinador de Protección Civil de Matamoros, quien resultó herido mientras participaba en las labores para apagar una camioneta incendiada.

La violencia comenzó alrededor de las 11:00 horas, con bloqueos, vehículos incendiados y ponchallantas en Matamoros, además de afectaciones en la carretera Victoria-Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso.

Ante los hechos, se suspendieron las clases del turno vespertino y cerraron comercios. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó el fallecimiento y los dos lesionados, e inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

Circulan imágenes de su detención

También circularon imágenes del despliegue de seguridad durante su traslado, en las que se observa la participación de unidades blindadas, un helicóptero y personal de las fuerzas federales.

🚨 ÚLTIMA HORA | CAPTURAN A SEGUNDO AL MANDO DE LOS "CICLONES" DEL CÁRTEL DEL GOLFO 🚨



Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Axel Alfredo N, alias "Axel", segundo al mando de la facción "Ciclones"



Hijo de José Alfredo N,… pic.twitter.com/BzQoEtYFKq — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 29, 2026

¿Quién es “Axel” y por qué había sido detenido antes?

Según la Defensa, Axel Alfredo N ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023, durante un operativo del Ejército Mexicano en coordinación con autoridades federales de investigación.

Sin embargo, el 18 de enero de 2024, autoridades judiciales determinaron llevar su proceso en libertad.

La dependencia lo relaciona con delitos como:

Agresiones y homicidios.

Secuestro y extorsión.

Robo de hidrocarburos.

Tráfico de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.

Además, es señalado como presunto responsable de una agresión contra agentes de Protección Federal el 17 de mayo de 2026, en la que murió un policía y varios elementos resultaron heridos.

Aseguran armas y droga durante operativo en Tamaulipas

Durante la detención, las fuerzas federales aseguraron armamento, cargadores, cartuchos, diversas drogas y un vehículo.

Los dos detenidos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La autoridad continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar su situación jurídica.