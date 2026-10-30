Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Velan a Cuauhtémoc Cárdenas

Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas fueron velados en Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum y expresidentes reconocieron su legado democrático.

8 frentes fríos en noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027; ocho llegarán durante noviembre.

Muere “Monstruo de Atizapán”

Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el “Caníbal” o “Monstruo de Atizapán”, murió en un hospital de Toluca por complicaciones de diabetes.

Caso Manzo: detienen funcionaria

Fue detenida Rosa Alejandra ‘N’, secretaria de Bienestar de Uruapan, por presunto encubrimiento en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Caos en Parlamento de Albania

Legisladores de oposición lanzaron bombas de humo y bengalas en el Parlamento de Albania, en protesta contra el gobierno del primer ministro.

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