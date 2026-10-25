Chris Corner regresa con IAMX a la CDMX: dará concierto en el Multiforo Alicia

IAMX se presentará en la CDMX. Foto: cortesía

El proyecto musical IAMX, encabezado por el británico Chris Corner, regresará a la Ciudad de México (CDMX) el próximo 20 de noviembre, después de ocho años sin presentarse en escenarios mexicanos. El concierto se realizará en el Multiforo Alicia y contará con la participación de Aux Animaux, proyecto de la artista Gözde Düzer, originaria de Estambul, Turquía.

IAMX combina elementos de electrónica alternativa, synth-pop, rock y sonidos industriales. Su propuesta también incorpora recursos visuales y teatrales, con canciones que abordan temas como la identidad, el deseo, la vulnerabilidad y la transformación.

De Sneaker Pimps a IAMX: la trayectoria de Chris Corner

Antes de desarrollar IAMX como proyecto solista, Chris Corner formó parte de Sneaker Pimps, banda vinculada al trip-hop británico de los años noventa.

A partir de la década de 2000, el músico amplió su trabajo hacia la producción, la puesta en escena y el desarrollo de una identidad audiovisual propia.

La discografía de IAMX incluye álbumes como Kiss + Swallow (2004), The Alternative (2006), Kingdom of Welcome Addiction (2009), Volatile Times (2011) y Metanoia (2015).

Entre sus lanzamientos posteriores están Alive in New Light (2018), Echo Echo (2020), Fault Lines¹ (2023) y Fault Lines (2024).

La presentación tendrá como artista invitada a Aux Animaux, proyecto de Gözde Düzer, artista de origen turco establecida en Suecia. Su propuesta musical se mueve entre el darkwave, el post-punk y la electrónica oscura, con sintetizadores y atmósferas nocturnas.

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