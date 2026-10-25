Yokai MX Expo reúne cosplay internacional y folclore japonés; asistentes esperaban más terror

Yokai MX es una nueva convención en CDMX. Foto: Jennifer Turrubiartes

Yokai MX Expo abrió sus puertas este sábado 24 de octubre en Expo Reforma, en la Ciudad de México, con una propuesta que combinó la cultura pop japonesa, el cosplay y las leyendas de criaturas sobrenaturales conocidas como yokai. Durante la primera jornada, el recinto registró una afluencia de visitantes que contrastó con la cantidad de invitados, mientras algunos asistentes consideraron que la experiencia no cumplió por completo con sus expectativas de terror.

La convención, programada para los días 24 y 25 de octubre, también reunió a cosplayers nacionales e internacionales en encuentros con sus seguidores, en un espacio donde la comunidad pudo compartir su afición por el anime, los videojuegos y la cultura japonesa.

Yokai, las esculturas que acertaron en la expo

Foto: Jennifer Turrubiartes

Uno de los aspectos que más destacó según asistentes fue la presencia de 11 esculturas japonesas inspiradas en la cultura de los yokai, que son seres y fenómenos sobrenaturales presentes en el folclore japonés. El término engloba una gran variedad de figuras, desde monstruos y espíritus hasta animales con poderes extraordinarios y objetos que adquieren características sobrenaturales.

A diferencia de la idea occidental de fantasma, los yokai no necesariamente representan a personas fallecidas, su significado es más amplio y depende de las leyendas y tradiciones en las que aparecen.

En el recinto se instalaron esculturas inspiradas en estas criaturas, con las que los asistentes pudieron acercarse visualmente a una faceta del imaginario japonés que también ha influido en el anime, el manga y otras expresiones de la cultura popular.

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Cosplayers internacionales convivieron con sus seguidores

Otro de los atractivos de la primera jornada fue la participación de invitados internacionales, quienes tuvieron encuentros con el público para compartir su trabajo y experiencias dentro del cosplay.

Entre las figuras destacadas estuvo Saya Scarlet, reconocida por sus interpretaciones de Hatsune Miku, la cantante virtual de Vocaloid, con quien ha desarrollado una trayectoria vinculada a esta comunidad.

También participó Yugoro, cosplayer originaria de Estonia, quien explicó en entrevista con UnoTV que era su primera visita a México y destacó la recepción que tuvo durante el evento.

“Me encanta la comida, la cultura y la energía de la gente que me rodea. Es increíble estar aquí y estoy muy agradecida con Yokai MX por invitarme”, expresó.

Al hablar sobre la influencia del cosplay en el entretenimiento, consideró que esta práctica permite acercar al público a los universos de películas y videojuegos.

“Cuando se estrena una película o un videojuego, es importante que las personas puedan sentir su universo y su ambiente. Es muy bonito que, durante una premier, haya un buen cosplayer que represente al personaje y haga que la gente se sienta más cerca de la película o del juego”, explicó.

La invitada añadió que espera que el impacto del cosplay continúe creciendo en los próximos años.

Otro de los participantes fue Geasha, procedente de Moscú, Rusia, quien destacó la capacidad de esta afición para reunir a personas de distintas edades.

“Creo que es un pasatiempo muy bonito y que mantiene unidos tanto a los adultos como a los niños”, comentó a UnoTV.

Sobre su experiencia en México, el cosplayer resaltó la calidez de las personas y las emociones positivas que le dejó su visita.

“Me gusta mucho México porque es un lugar muy cálido y su gente también lo es. Todo el tiempo tengo muchas emociones positivas, así que estoy feliz de venir”, señaló.

El talento mexicano también tuvo presencia

La convención contó con la participación de cosplayers nacionales como Lady Dusha, Chica Protip y Kia Levi, quienes compartieron sus impresiones sobre el encuentro y la presencia de invitados internacionales.

Kia Levi describió su experiencia como positiva y destacó el ambiente que encontró durante la jornada. También consideró que estos eventos pueden contribuir a acercar al público a otras culturas.

“Me gusta muchísimo que se dé a conocer la cultura japonesa. Venir a estos eventos me hace muy feliz; el simple hecho de venir te ayuda, porque es un ambiente sano, muy bonito”, expresó en entrevista con UnoTV.

No obstante, al referirse al conocimiento que existe sobre los símbolos y las representaciones culturales japonesas, señaló que su presencia en una convención no necesariamente significa que todos los asistentes conozcan su significado.

Por su parte, Chica Protip destacó la oportunidad de convivir con figuras internacionales a las que algunos aficionados admiran desde hace tiempo.

“Me gusta mucho el aspecto de que trajeron invitados internacionales; eso casi no se ve en otros eventos”, comentó.

La cosplayer consideró que estos encuentros permiten acercar a los seguidores a las personas cuyo trabajo admiran y reflejan cómo esta comunidad ha ampliado su alcance.

“Cada vez se vuelve algo más común y más global, y deja de ser un tema de nicho o tabú, por así decirlo”, señaló.

Una propuesta de terror que no convenció a todos

Aunque la exhibición de esculturas y la temática sobrenatural formaron parte de la identidad de Yokai MX Expo, las impresiones de algunos asistentes reflejaron expectativas distintas sobre la experiencia.

Uno de los visitantes entrevistados consideró que esperaba una ambientación más cercana al terror y resumió su percepción con una frase: “Yo pensé que iba a ser más terrorífico todo… todo muy kawaii”.

El comentario reflejó el contraste entre la expectativa de encontrarse con una experiencia de miedo y una propuesta visual que también incorporó elementos coloridos y estéticas asociadas a la cultura pop japonesa.

Las opiniones recogidas durante la jornada también dejaron abierta la pregunta sobre cuánto conocía el público acerca de las leyendas que inspiraron la exhibición. Para algunos asistentes, la presencia de las esculturas resultó atractiva, aunque no necesariamente se tradujo en una mayor comprensión del significado de los yokai.

Así, la primera jornada de Yokai MX Expo combinó el interés por el cosplay, la convivencia entre invitados y seguidores y una aproximación visual al folclore japonés. Las opiniones de los visitantes mostraron que, además del atractivo de sus invitados, la ambientación y la explicación cultural de estas criaturas también forman parte de las expectativas con las que el público se acerca a una convención de este tipo.

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