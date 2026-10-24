Documental revelará supuestas irregularidades en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

¿Qué hay detrás del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo? | Foto: AFP

Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico y, 12 días antes de la velada número 75 del certamen de belleza, se estrenará un documental en el que se promete revelar los escándalos alrededor del concurso y el triunfo de Fátima Bosch un año antes.

La reina de belleza mexicana ya entregó su corona de Miss México el pasado 29 de agosto y ahora entregará su título de Miss Universo en medio de una polémica más para terminar su controversial reinado.

Alistan documental del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

El 12 de noviembre se estrenará el documental “Corona de Engaños: Detrás del Escándalo de Miss Universe” (“Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal”), a cargo de HBO Max y TLC,

El documental, dirigido por Pat McGee pretende exponer supuestas irregularidades del concurso de belleza a raíz del triunfo de Fátima Bosch, en 2025 en Bangkok, Tailandia.

“Las concursantes de Miss Universo y un denunciante alzan la voz sobre los supuestos vínculos del certamen de belleza con la corrupción, la mala conducta y los errores de liderazgo“, revela la sinopsis de la serie.

El primer avance oficial, difundido por USA Today Entertainment, revela que no solo abordará las presuntas prácticas de corrupción alrededor del triunfo de la mexicana, sino que también ahondará en escándalos sexuales y de organización.

Un reinado de Fátima Bosch lleno de polémica

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo se manchó de polémica cuando Omar Harfouch, compositor francolibanés, renunció como miembro del jurado del certamen días antes de la final.

Harfouch habría proporcionado grabaciones exclusivas en las que presuntamente se escuchaba la voz del presidente de Miss Universe Raúl Rocha Cantú, cuyo rostro aparece en el avance del documental, explicándoles a cada uno las razones por las que la mexicana debía ganar.

El compositor también aseguró que existió una lista de 30 semifinalistas elegidas previamente sin la autorización del panel oficial de jueces, aunque no dio los nombres que aparecían en el supuesto listado.

Miss Universe negó dicha acusación con el argumento de que hubo una confusión con el programa social Beyond the Crown.

El propio Omar Harfouch prmocionó el estreno de “Corona de Engaños: Detrás del Escándalo de Miss Universe” a través de sus redes sociales, destacando su estreno poco antes de Miss Universo 2026.

” La historia que ha captado tanta atención está a punto de llegar a la pantalla. Tres episodios, un foco de atención a nivel mundial y una fecha de estreno que el mundo de los certámenes de belleza seguirá muy de cerca”. Omar Harfouch

Tras el triunfo de Bosch, Harfouch dijo que era una “falsa ganadora” y aseguró que Rocha Cantú mantenía negocios con Bernardo Bosch, padre de Miss Universe y empresario de Pemex.

¿Qué esperar del documental alrededor de Miss Universo 2025?

El paparazzi Jordi Martín, el exdirector general de Miss Universe México Rodrigo Goytortua y otras personalidades especializadas en el tema hablarán en “Corona de Engaños: Detrás del Escándalo de Miss Universe“.

De igual forma se exploran investigaciones policiales en Tailandia por la supuesta promoción ilegal de casinos en línea que se vincularon a la publicidad del certamen.

Además, el documental abordará las presuntas denuncias de acoso sexual que presentaron concursantes como Taylor Hale, ex Miss USA 2021: ese año señaló a Max Sebrechts, entonces vicepresidente de Miss USA, por hacerle insinuaciones no deseadas.

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