Jesse Huerta responde a críticas tras lanzar su proyecto como solista

Jesse Huerta anuncia su proyecto solista Foto: Cuartoscuro

Jesse Huerta respondió a las críticas que recibió tras anunciar su proyecto musical como solista, después de pausar su participación en el dúo Jesse & Joy con su hermana.

El artista afirmó en una primera publicación que tanto Joy Huerta como todo su equipo de trabajo tenían conocimiento sobre esta nueva etapa en su carrera y sobre la decisión que había tomado.

“Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”, se lee en el mensaje del artista.

Sobre su nuevo proyecto, confirmó que no es algo improvisado, sino que ya estaba planeado, contaba con una calendarización y se había hablado desde hace meses con las personas involucradas.

“La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”, explicó.

También hizo una reflexión sobre lo que significa dejar temporalmente la banda con su hermana, pero no alejarse de la música, pues afirmó que la necesita más en estos momentos de su vida.

“Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera. Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles” afirmó en el comunicado.

Asimismo, dejó en claro que no estará presente en el show del Auditorio Nacional del 6 de diciembre y aclaró que el equipo sabía previamente que tampoco participaría en la conferencia de prensa donde su hermana terminó llorando.

Jesse Huerta reiteró que cumplirá con todos sus compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el próximo 5 de diciembre.

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