Jesse presenta nuevo proyecto y explica que no se aleja de la música: “Mi descanso es de Jesse & Joy”

Jesse dice que Joy ya sabía de su nuevo proyecto. Foto: Cuartoscuro

Jesse Huerta aclaró a través de su cuenta de Instagram que Jesse and the Supernovas no nació a raíz de su decisión de tomar una pausa de Jesse & Joy, pues se trata de un proyecto que ya estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses con su hermana y su equipo.

Dre acuerdo con la información compartida por el músico dejó claro que su descanso es del dúo que comparte con Joy y no de la música.

La precisión llega después de que anunciara que, una vez que concluya la gira de Jesse & Joy, se tomará un tiempo para estar con su familia, cuidar de sí mismo y atender su salud física y emocional.

La agrupación cumplirá con sus compromisos hasta el 17 de noviembre, cuando se presentará en Londres, Inglaterra.

“Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, explicó Jesse.

Jesse and the Supernovas “no contradice su desición” aseguró Jesse

El músico explicó que Jesse and the Supernovas ya estaba contemplado desde meses atrás.

“La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”, señaló.

Para Jesse, crear música no contradice la decisión que tomó para hacer espacio a su familia, sus sueños, su paz y su tiempo.

“Crear no contradice mi decisión”, afirmó, al explicar que después de tomar una decisión difícil es cuando más necesita de la música, a la que identifica como una fuente de luz en momentos de cambio, aprendizaje y dificultad.

“Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”

Jesse también rechazó la idea de que esté abandonando el proyecto que construyó con su hermana o que su decisión esté relacionada con un mal momento de la agrupación.

“Aunque me desgarre el alma, mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal”, sostuvo.

El músico recordó que tomó esta decisión en uno de los mejores momentos de la carrera de Jesse & Joy y aseguró que no ha dejado tirado ni abandonado a nadie.

“Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, concluyó.

La pausa de Jesse llega después de más de 20 años de colocar este proyecto como una prioridad, mientras que Jesse and the Supernovas representa un camino musical que, de acuerdo con su aclaración, ya estaba contemplado antes de esta nueva etapa.

La reacción de Joy a la separación de Jesse

La decisión de Jesse también generó una reacción de Joy, quien reconoció ante los medios que enfrenta una etapa de “miedo e incertidumbre”, aunque aseguró que respeta los motivos de su hermano y que no existe una pelea entre ambos.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo. Yo no puedo hablar por él”, afirmó Joy, quien también dejó claro que continuará con los compromisos que ya estaban establecidos.

La cantante aseguró que seguir adelante no significa borrar a su hermano ni la historia que ambos construyeron por dos décadas.

“Continuar no quiere decir que estoy borrando a mi hermano. Continuar no quiere decir que estoy borrando la historia”, señaló.

Joy también confirmó que el 6 de diciembre estará en un concierto de Navidad en el Auditorio Nacional, previamente programado, un espectáculo que se comenzó a preparar desde hace más de dos años.

Además, aseguró que el lugar de Jesse permanecerá disponible para cuando él esté listo para regresar.

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