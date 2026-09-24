Imelda Tuñón revela que daba a Julián Figueroa medicamentos no recetados; abogado de Maribel Guardia anuncia denuncia

Imelda Tuñón fue entrevistada en un podcast. Foto: Getty Images

Imelda Tuñón, quien fue pareja de Julián Figueroa, hijo fallecido de la actriz Maribel Guardia, dijo en el podcast “Mesa Cero”, el pasado 16 de septiembre, que le daba a Julián medicamentos que no le fueron recetados. El abogado de Maribel aseguró que interpondrán una denuncia.

En el programa se habló de diversos temas relacionados con la vida de Imelda Tuñón y su hijo, pero llamó la atención cuando dijo que Julián tenía problemas para dormir y terminaba tomando pastillas que no le fueron recetadas a él.

“Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba y le decía los síntomas, ‘no, es que estoy muy desesperada, estoy no sé’, y me daba las pastillas (una psiquiatra), entonces se las tomaba Julián”, dijo en el programa conducido por Hugo Mejuto.

Detalló que su expareja tenía mucha ansiedad y problemas para dormir.

De acuerdo con lo expuesto, Imelda buscaba los medicamentos con la psiquiatra para que Julián los tomara, aunque expuso que eran para que él pudiera dormir porque sus psiquiatras no se los querían dar.

“Medicamentos para dormir, como lo que decía hace rato Hugo, o sea, no podía dormir y no tenía acceso a eso, ¿no? Y aparte, pues, a él sus psiquiatras no le daban, no le querían dar eso, entonces ya era una cosa terrible”. Imelda Tuñón

La psiquiatra le dijo que padecía de trastorno bipolar

En el programa, Imelda Tuñón dijo que, desde una primera sesión, la psiquiatra quería diagnosticarla con trastorno bipolar, pero afirmó que ella le mentía todo el tiempo.

“El primer día que estuve con ella dijo que yo tenía trastorno bipolar y de ahí se agarraron para meterme en una cantidad de problemas”. Imelda Tuñón

Pero destacó que fue una falla lo ocurrido, pues cuestionó que la diagnosticara tan rápido: “Quién sin hacerte un examen diagnóstico te va a decir eso. Está supermal”.

Luego de lo ocurrido, Imelda dijo haber consultado a otros dos especialistas, con los que sí fue sincera.

Resultó que sí cuenta con un trastorno, pero el resultado no era la bipolaridad indicada en un inicio, según Imelda.

“Sí tengo algo, se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad y lo tengo muy fuerte, pero fuera de eso no soy bipolar”, destacó.

Abogado de Maribel Guardia asegura que impondrá una demanda en su contra

Luego de esta entrevista, el programa “La Mesa Caliente” se contactó con el abogado Alonso Beceiro, de Maribel Guardia, para preguntarle sobre el tema.

En el programa, el abogado informó que se levantará una denuncia en contra de Imelda Tuñón por las sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio, por lo que le podrían haber provocado las sustancias a Julián Figueroa.

De acuerdo con el representante de Maribel, las consecuencias podrían ir desde los 5 o 6 años de prisión por haberle entregado pastillas o psicotrópicos, hasta los 30 años de prisión si se confirma el delito de homicidio.

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