Justin Bieber sorprende con actuación improvisada en un parque de Los Ángeles

Justin Bieber sorprende actuando en un parque. Foto: AFP

Justin Bieber cambió por unas horas los grandes escenarios por un parque de Los Ángeles, cuando fue visto el pasado martes 22 de septiembre en MacArthur Park, donde convivió con personas que se encontraban en el lugar y participó en una improvisada sesión musical.

Videos compartidos en redes sociales muestran al intérprete tocando un cajón y cantando acompañado por otros músicos. Entre las canciones que interpretó estuvieron “Yukon”, “Speed Demon” y “All I Can Take”, además de otros temas que todavía no han sido lanzados oficialmente.

Justin Bieber took his talents to a famous park in Los Angeles on Tuesday! 🎶🤩



🎥: TikTok/Dezvii pic.twitter.com/MVWycc8dXS — TMZ (@TMZ) September 23, 2026

La aparición tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el parque, pues no hubo un anuncio previo ni un escenario preparado para una presentación.

Bieber también convivió con algunos de los asistentes, incluidos jóvenes que se acercaron para saludarlo y tomarse fotografías.

¿Por qué fue Justin Bieber a MacArthur Park?

Aunque las primeras versiones describieron la visita como un concierto sorpresa, una fuente cercana al cantante explicó a E! News que Bieber no acudió al parque con la intención de ofrecer una presentación.

De acuerdo con esa versión, el objetivo de su visita era entregar suministros y recursos a personas sin hogar, posteriormente se indicó que entre los artículos distribuidos había tarjetas de regalo y agua.

Justin Bieber spotted performing “DAISIES” at MacArthur Park in Los Angeles. pic.twitter.com/RXwNdP1sck — Pop Crave (@PopCrave) September 23, 2026

La sesión musical ocurrió durante su estancia en el parque y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los videos del cantante tocando y cantando llamaron la atención de sus seguidores.

La aparición también generó comentarios de autoridades locales, pues el propio fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, publicó un mensaje en redes sociales en el que relacionó la presencia del cantante con los esfuerzos de recuperación del espacio público.

Justin Bieber y su regreso a los escenarios

La aparición en MacArthur Park ocurrió después de un año de actividad musical para Bieber, quien encabezó el cartel de Coachella y participó en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de 2026.

El cantante también ha mantenido algunas apariciones públicas de bajo perfil durante septiembre. Recientemente celebró su octavo aniversario de matrimonio con Hailey Bieber, con quien tiene un hijo, Jack Blues.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.