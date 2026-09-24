¿Quiénes son los “Cromos”? La célula del CJNG vinculada al alcalde de Juchitán

Alcalde de Juchitán relacionado con los “Cromos”. Foto: Pexels/SSPC

Recientemente detuvieron a Miguel “N”, quien fuera alcalde de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, pues se le acusa de diferentes delitos como extorsión y de estar relacionado con el crimen organizado, principalmente con el grupo delictivo conocido como los “Cromos”, vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detuvieron a Miguel “N”, alcalde de Juchitán

Este pasado miércoles 23 de septiembre de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Miguel “N”, quien fuera alcalde de Juchitán de Zaragoza.

Al respecto, el secretario detalló que el edil fue detenido durante un operativo en Oaxaca, en el cual participaron dependencias federales en coordinación con autoridades estatales.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

Según las investigaciones oficiales, Miguel “N” tenía una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Pero también García Harfuch indicó que las averiguaciones lo relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, el grupo criminal al que presuntamente estaba relacionado el alcalde de Juchitán, era al conocido como los “Cromos”.

¿Quiénes son los “Cromos?

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el grupo delictivo conocido como los “Cromos” funciona como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta célula, aseguran las autoridades oaxaqueñas, se dedica principalmente a actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, el homicidio, el secuestro y la portación de armas en la región, operando principalmente en la zona del Istmo de Tehuantepec.

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FGEO, en operativo conjunto con Marina, SSPC, GN, DEFENSA y Policía Estatal, detiene al presidente municipal de Juchitán y a otra persona, por su probable vínculo con la célula delictiva “Los Cromos” pic.twitter.com/eUP6ZPkHg1 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 23, 2026

Según averiguaciones oficiales, los “Cromos” están liderados por dos personas identificadas como el “Comandante Cromo” y el “Fantasma” o “Fantasmita”.

Para perseguir a los integrantes de los “Cromos”, la Fiscalía de Oaxaca, con el apoyo de dependencias federales, ha comenzado la llamada “Operación Sable” en el Istmo de Tehuantepec, donde han logrado detener a varios integrantes del grupo criminal, como a familiares del propio “Comandante Cromo”.

Estructura criminal de los “Cromos”. Foto: FGE Oaxaca.

Pero también con estas acciones han logrado arrestar a otros miembros importantes de la célula delictiva, a cabecillas de segundo nivel ligadas a actividades criminales como homicidio.

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