¡Tremendo rescate! Policías salvan a pescador del fuerte oleaje provocado por Polo en Acapulco

Policía Turística rescata a hombre y embarcación. Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Policía Turística de Acapulco auxiliaron a una persona y pusieron a salvo una embarcación menor en Playa Tlacopanocha, ante el fuerte oleaje y las corrientes generadas por el paso del huracán Polo, que se mantiene bajo vigilancia en el Pacífico.

Policía Turística auxilia a tripulante en Playa Tlacopanocha

Los hechos ocurrieron a la altura de la franja del Malecón, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos detectaron a un hombre mar adentro que intentaba llevar su lancha hacia la orilla.

El hombre buscaba evitar que la embarcación fuera arrastrada por el oleaje y las corrientes provocadas por las condiciones meteorológicas.

Ante el riesgo, los elementos de la Policía Turística ingresaron a la zona para realizar las maniobras de auxilio correspondientes. Los agentes contaron con el apoyo de ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Las acciones permitieron poner a salvo al tripulante y asegurar la embarcación en tierra firme.

SSP Acapulco mantiene recorridos por condiciones meteorológicas

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco informó que los patrullajes preventivos y de proximidad se mantienen en distintos puntos del municipio debido a las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico.

Los recorridos tienen como objetivo brindar apoyo a la población ante posibles incidentes relacionados con las lluvias, viento y fuerte oleaje.

Mantienen vigilancia en áreas marítimas

La dependencia también señaló que mantiene presencia en zonas donde se concentra actividad turística y marítima, como parte de las acciones preventivas implementadas durante la contingencia.

Ante las condiciones del mar, las autoridades mantienen labores de vigilancia y auxilio para atender posibles emergencias y apoyar a habitantes y trabajadores del sector marítimo y turístico.

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