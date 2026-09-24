¡Tremendo rescate! Policías salvan a pescador del fuerte oleaje provocado por Polo en Acapulco
El operativo ocurrió en la franja del Malecón, donde policías apoyaron al ciudadano para evitar que la lancha fuera arrastrada.
Elementos de la Policía Turística de Acapulco auxiliaron a una persona y pusieron a salvo una embarcación menor en Playa Tlacopanocha, ante el fuerte oleaje y las corrientes generadas por el paso del huracán Polo, que se mantiene bajo vigilancia en el Pacífico.
Policía Turística auxilia a tripulante en Playa Tlacopanocha
Los hechos ocurrieron a la altura de la franja del Malecón, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos detectaron a un hombre mar adentro que intentaba llevar su lancha hacia la orilla.
El hombre buscaba evitar que la embarcación fuera arrastrada por el oleaje y las corrientes provocadas por las condiciones meteorológicas.
Ante el riesgo, los elementos de la Policía Turística ingresaron a la zona para realizar las maniobras de auxilio correspondientes. Los agentes contaron con el apoyo de ciudadanos que se encontraban en el lugar.
Las acciones permitieron poner a salvo al tripulante y asegurar la embarcación en tierra firme.
SSP Acapulco mantiene recorridos por condiciones meteorológicas
La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco informó que los patrullajes preventivos y de proximidad se mantienen en distintos puntos del municipio debido a las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico.
Los recorridos tienen como objetivo brindar apoyo a la población ante posibles incidentes relacionados con las lluvias, viento y fuerte oleaje.
Mantienen vigilancia en áreas marítimas
La dependencia también señaló que mantiene presencia en zonas donde se concentra actividad turística y marítima, como parte de las acciones preventivas implementadas durante la contingencia.
Ante las condiciones del mar, las autoridades mantienen labores de vigilancia y auxilio para atender posibles emergencias y apoyar a habitantes y trabajadores del sector marítimo y turístico.
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