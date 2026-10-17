Incendio en Malibu crece y obliga a emitir órdenes de evacuación

Incendio en Malibu que se originó el 15 de octubre | Foto: AFP

El incendio registrado en Malibú, California, este 15 de octubre, obligó a las autoridades a emitir alertas y órdenes de evacuación ante el avance del fuego que amenazaba con extenderse por zonas de vegetación y poner en riesgo a las comunidades cercanas.

El siniestro, que alcanzó una superficie de aproximadamente 200 acres, generó preocupación por la rapidez con la que las llamas podían propagarse.

La situación requirió la intervención de los equipos de emergencia, mientras las autoridades locales advertían sobre los riesgos asociados al incendio y la necesidad de que los residentes de las áreas afectadas estuvieran preparados para abandonar sus viviendas si las condiciones lo exigían.

Incendio en Malibú: ¿dónde comenzó y qué zonas están bajo alerta?

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el fuego comenzó poco antes de las 5:00 de la tarde del jueves 15 de octubre, cerca de la intersección de Mulholland Highway y Encinal Canyon Road, en las montañas de Santa Mónica, próxima al límite con el condado de Ventura.

El siniestro fue identificado como Bryson Fire y se extendió rápidamente por la vegetación. Durante la noche del jueves, alcanzó aproximadamente 200 acres y todavía no registraba avances en su contención, según los reportes oficiales.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para sectores amenazados por las llamas y alertas preventivas para otras comunidades cercanas.

Vientos y condiciones climáticas aumentan el peligro

Uno de los factores que complicó la situación fue el pronóstico de condiciones meteorológicas favorables para la propagación de incendios forestales.

La ciudad de Malibú informó que una advertencia de bandera roja permanecía vigente debido a los fuertes vientos de Santa Ana, la baja humedad y las temperaturas elevadas.

Estas condiciones aumentan la posibilidad de que un incendio se extienda con rapidez, por lo que las autoridades recomendaron a los residentes revisar sus rutas de evacuación, preparar suministros de emergencia y mantener cargados sus teléfonos celulares.

🚨 10/16, 10 PM – CITY OF MALIBU BRYSON FIRE UPDATE



The Bryson Fire at Encinal Cyn Rd at Mulholland Hwy remains 146.2 acres and 39% contained. Firefighters continue protecting structures, building containment lines and monitoring hot spots, no structures damaged and no… pic.twitter.com/ANliWMwfWq — City of Malibu (@CityMalibu) October 17, 2026

También advirtieron sobre posibles interrupciones del servicio eléctrico como medida preventiva ante el riesgo de incendios.

La ciudad pidió especial atención a las personas mayores, quienes tienen alguna discapacidad y quienes dependen de equipos médicos eléctricos.

Asimismo, recomendó que los propietarios de caballos y otros animales consideraran salir con anticipación para evitar dificultades durante una eventual evacuación.

Último balance y recursos para los evacuados del incendio

En una actualización publicada el viernes 16 de octubre por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), el Bryson Fire permanecía activo y había alcanzado un 39% de contención, con una superficie estimada de 147 acres.

Las órdenes de evacuación y las alertas preventivas continuaban vigentes en varias zonas.

Por su parte, el gobierno municipal informó que no se habían reportado estructuras destruidas ni dañadas en su actualización de la mañana del viernes.

También anunció el cierre de las escuelas de Malibú, del ayuntamiento y la cancelación de programas municipales durante esa jornada.

Para las personas que necesitaran refugio, la Cruz Roja habilitó un centro de emergencia en Agoura High School, ubicado en el 28545 de West Driver Avenue, en Agoura Hills.

Además, se dispusieron instalaciones para animales pequeños en Agoura Animal Care Center y para animales grandes en Pierce College Equestrian Center.

La causa del incendio permanecía bajo investigación, según el reporte oficial de CAL FIRE. Las autoridades recomendaron consultar las actualizaciones de emergencia y respetar las instrucciones de los cuerpos de seguridad, especialmente ante la posibilidad de cambios en las zonas de evacuación.

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