Martha Magaña afirma que se le negó que su comparecencia ante el TDJ fuera pública

Foto: Agustín Velasco / Cuartoscuro.

La jueza en retiro Martha Magaña afirmó que durante su comparecencia del jueves 15 de octubre ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) solicitó que la audiencia fuera pública y que se permitiera el acceso de medios de comunicación y de personas que se encontraban afuera del edificio, pero aseguró que su petición fue negada.

Respecto a la audiencia de 15 de octubre 2026 ante el TDJ se me negó que fuera pública.



El @tdjmex nació de una reforma que sostenía la “justicia de puertas abiertas”



Que la sociedad observe el debate sobre un tema que nos atañe a todos: la reforma judicial.



Firma la… pic.twitter.com/3TrtvwHE4V — Martha Magana (@marthakmagana) October 17, 2026

De acuerdo con su relato, la audiencia ante el TDJ comenzó ocho minutos después de lo previsto debido a problemas con el enlace que le fue proporcionado, el cual, dijo, no permitía el acceso ni a ella ni a su abogado. Señaló que enviaron correos para informar de la situación y posteriormente fue solucionada.

Martha Magaña pide audiencia pública ante el TDJ, pero se le negó

Al comenzar la grabación, Magaña solicitó que la comparecencia fuera pública y que se permitiera el ingreso de medios de comunicación y de las personas que permanecían afuera del inmueble; sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable.

También señaló que no estuvieron presentes la secretaria ejecutiva ni los integrantes de la comisión, situación que pidió que quedara asentada en el acta.

Posteriormente, entregó su informe con los argumentos de su defensa y realizó diversas manifestaciones relacionadas con el procedimiento sancionador que enfrenta.

Martha Magaña defiende su resolución sobre la reforma judicial

La jueza en retiro reiteró que la independencia judicial es un derecho de todas las personas y sostuvo que ningún juez o jueza debe ser sancionado únicamente por el sentido de sus decisiones.

Magaña afirmó que el desacuerdo con una resolución no es suficiente para convertirla en una falta disciplinaria. También rechazó que la resolución que emitió en septiembre de 2024 representara un desafío al entonces presidente de la República y a su bancada, y sostuvo que actuó en cumplimiento de su función como jueza para proteger los derechos de las personas frente a actos de autoridad.

Asimismo, señaló que las cuestiones jurisdiccionales deben impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley y mencionó los estándares internacionales citados por el propio Tribunal de Disciplina Judicial en su capacitación.

¿Qué dijo sobre la suspensión contra la reforma judicial?

Magaña explicó que admitir y conceder las solicitudes durante su encargo como jueza federal formaba parte de sus funciones y que la diferencia en el caso que originó el procedimiento actual fue la relevancia nacional de la resolución.

Indicó que su decisión ocurrió en el contexto de la intención de los legisladores de publicar la reforma constitucional al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2024. Según expuso, para los legisladores esa fecha representaba un hecho histórico, pero como jueza consideró que la urgencia de cumplir con ese propósito no podía determinar el sentido de su resolución.

Agregó que en ese momento estaba en juego la modificación del sistema de justicia, su estructura, la forma de designar a sus integrantes y el derecho de las personas a contar con jueces y juezas independientes.

Martha Magaña advierte sobre el impacto del procedimiento

Finalmente, Magaña sostuvo que el procedimiento trasciende su caso y señaló que el tema ha sido colocado en la agenda nacional por ciudadanos, integrantes de la academia, barras de abogados, así como jueces y juezas.

Planteó que, si los integrantes del Poder Judicial temen recibir una sanción por proteger derechos frente al poder, surge la pregunta de quién protegerá a la ciudadanía. Añadió que decenas de juezas y jueces federales de carrera judicial se encuentran en una situación similar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.