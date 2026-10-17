Perú activa megaoperativo para verificar el estatus migratorio de inmigrantes en 17 regiones

Discurso de Keiko Fujimori con militares acompañándola | Foto: AFP

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú puso en marcha un megaoperativo simultáneo en 17 regiones del país para verificar el estatus migratorio de inmigrantes extranjeros, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público.

Durante las primeras horas de la jornada del sábado 17 de octubre, las autoridades reportaron que al menos 892 personas habían sido intervenidas, mientras continuaban las labores de fiscalización.

El despliegue comenzó a las 3:00 de la tarde y estaba previsto que se extendiera hasta las 9:00 de la noche, bajo la supervisión virtual del superintendente nacional de migraciones, Luis Yunis Herrera, desde la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria.

El objetivo de las intervenciones era comprobar la documentación y la situación migratoria de ciudadanos extranjeros en distintos puntos del territorio peruano. La operación forma parte de las acciones de control migratorio que las autoridades mantienen en el país.

¿Cuántos inmigrantes fueron intervenidos en el megaoperativo de Perú?

El primer reporte de las autoridades contabilizó 857 personas intervenidas, de las cuales 158 fueron identificadas preliminarmente como presuntas infractoras de las normas migratorias.

Sin embargo, durante la cobertura en directo se informó que el balance nacional había ascendido a 892 ciudadanos extranjeros.

Entre las jurisdicciones que reportaron cifras iniciales se encuentran:

Tumbes: 148 personas intervenidas.

Chiclayo: 108 personas intervenidas.

Pucallpa: 91 personas intervenidas.

Piura: 74 personas intervenidas, de las cuales 13 estarían en situación migratoria irregular, según el reporte de su jefatura zonal.

Las cifras corresponden a los reportes parciales difundidos durante la jornada y no deben interpretarse como el total definitivo de personas que incumplieron las normas migratorias.

¿Qué pasará con los inmigrantes que no tengan sus documentos en regla?

Los inmigrantes cuya situación migratoria presente posibles irregularidades pueden quedar sujetos a una evaluación administrativa por parte de las autoridades peruanas.

El superintendente Luis Yunis Herrera señaló que algunos de los casos detectados podrían derivar en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un mecanismo que contempla la posibilidad de expulsión en los supuestos establecidos por la normativa.

La Superintendencia Nacional de Migraciones explica, en sus comunicaciones institucionales sobre este procedimiento, que su aplicación requiere evaluar las circunstancias de cada caso.

Por tanto, la identificación de una posible infracción no significa que la expulsión se haya ordenado de manera automática.

En Lima, el operativo se concentró en el cono norte de la capital, donde participaron 300 efectivos policiales junto con personal migratorio. Las actuaciones se desarrollaron en las jurisdicciones de las divisiones policiales Divpol Norte 1, 2 y 3.

Durante el reporte inicial, alrededor de 30 ciudadanos extranjeros se encontraban bajo evaluación en esa zona. Las autoridades mantuvieron reservados los detalles de las intervenciones en la capital mientras continuaban las verificaciones.

Perú mantiene coordinación para gestionar la expulsión de inmigrantes venezolanos

El megaoperativo también se desarrolla en un contexto de conversaciones entre Perú y Venezuela para facilitar los procedimientos de expulsión de ciudadanos venezolanos que se encuentren en situación migratoria irregular.

Según la información difundida durante la cobertura, el gobierno peruano mantenía contactos diplomáticos para establecer protocolos que permitieran organizar eventuales traslados aéreos.

Las gestiones también contemplan el programa Vuelta a la Patria del gobierno venezolano, destinado al retorno voluntario de migrantes venezolanos.

Herrera indicó que tenía conocimiento de las conversaciones entre ambos países y que las coordinaciones diplomáticas continuaban. No obstante, no proporcionó una fecha concreta para la conclusión de las gestiones.

El superintendente también adelantó que las operaciones de fiscalización migratoria continuarían en distintas regiones de Perú, con la participación de las instituciones competentes.

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