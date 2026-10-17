Películas sobre niños y guerra que debes ver ante el regreso de “El laberinto del fauno”

“El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, regresa a los cines en una versión restaurada en alta definición y con tratamiento visual para tercera dimensión, con motivo de su 20 aniversario. El reestreno también abre la puerta a recordar otras películas que exploran cómo la guerra transforma la infancia y deja huellas en quienes la viven. Por ello, esta noche en Noticias en Claro, el especialista José Antonio Valdés Peña habló sobre la cinta y otras recomendaciones.

Desde historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial hasta relatos sobre la posguerra y el franquismo, el cine ha mostrado distintas formas en que niñas y niños enfrentan la violencia, la pérdida y el miedo. Algunas de estas producciones recurren a la fantasía; otras muestran de manera directa el horror de los conflictos armados.

El laberinto del fauno regresa a cines por su 20 aniversario

La película de Guillermo del Toro sigue a Ofelia, una niña que llega con su madre a vivir con un militar franquista en la España de la posguerra. En medio de una realidad marcada por la violencia, la protagonista descubre un mundo fantástico en el que un fauno le encomienda una serie de pruebas.

La historia combina elementos sobrenaturales con el contexto histórico de la España franquista y explora la manera en que la imaginación puede convertirse en una vía para enfrentar una realidad dolorosa.

El reestreno ofrece la oportunidad de volver a ver una de las obras más reconocidas del cineasta mexicano en una versión con tratamiento visual renovado.

5 películas clásicas sobre niños y guerra

Si te interesa conocer otras historias sobre la infancia en medio de los conflictos armados, estas son cinco recomendaciones que recorren diferentes épocas y estilos cinematográficos.

1. Juegos prohibidos (1952)

Dirigida por René Clément, esta película francesa sigue a dos niños que, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, intentan procesar la muerte y la destrucción que los rodean. Para ello, comienzan a crear un cementerio de animales muertos.

La cinta aborda la pérdida desde la mirada infantil. Asimismo, recibió importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Óscar honorífico a la mejor película en lengua extranjera.

2. La infancia de Iván (1962)

El cineasta soviético Andréi Tarkovski cuenta la historia de un niño que trabaja como explorador para el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial.

A través de recuerdos y secuencias oníricas, la película muestra cómo el conflicto amenaza la inocencia del protagonista. La producción ganó el León de Oro del Festival de Venecia.

3. Ven y mira (1985)

Dirigida por Elem Klímov, esta cinta sigue a un adolescente en la Bielorrusia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

La película presenta la violencia de la ocupación desde la experiencia del joven y muestra cómo el horror transforma su percepción del mundo.

4. Esperanza y gloria (1987)

El director británico John Boorman retrata los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de un niño.

La historia combina destrucción y vida cotidiana para mostrar cómo la imaginación infantil puede interpretar una situación aterradora de una manera distinta a la de los adultos.

5. El imperio del sol (1987)

Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Christian Bale en su infancia, la película sigue a un niño británico que queda separado de sus padres durante la ocupación japonesa de Shanghái.

La historia retrata su supervivencia en un campo de internamiento y su proceso de maduración en medio de la guerra.

El cine recuerda las consecuencias de la guerra en la infancia

Estas películas ofrecen distintas perspectivas sobre las experiencias de niñas y niños durante los conflictos armados. A través del drama, la fantasía y el cine bélico, sus historias exploran la pérdida de la inocencia y las formas de sobrevivir a la violencia.

Con el regreso de “El laberinto del fauno” a la pantalla grande, el público tiene una nueva oportunidad de acercarse a la obra de Guillermo del Toro y recordar otras películas que han abordado la relación entre infancia y guerra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.