Jazz manouche, son huasteco y swing: La Mancha construye su identidad musical y prepara nuevo disco

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La Mancha encontró su identidad musical al conectar tradiciones que, a primera vista, podrían parecer distantes. El cuarteto encabezado por la violinista y cantante francesa Clara Sinou combina el jazz manouche con la música tradicional mexicana y el swing de Nueva Orleans, una mezcla que comenzó a tomar forma cuando Sinou llegó a México, descubrió el son huasteco y encontró una nueva manera de relacionarlo con el jazz que ya tocaba.

El resultado es un proyecto que apuesta por la improvisación, los arreglos propios y la reinterpretación de canciones conocidas, pero que ahora se prepara para dar un paso más: trabajar en un segundo álbum integrado por composiciones originales.

“La Mancha es un poco mi proyecto personal, es un proyecto que reúne el jazz manouche con la música mexicana”, explica Sinou en entrevista con UnoTV.

La agrupación se formó en 2021 y está integrada por Sinou, en violín y voz; Héctor Luna, en la guitarra; Alex Daniels, en el acordeón, y Leo Cortés, en el contrabajo. Su propuesta se desarrolla principalmente con instrumentos acústicos y busca que las distintas influencias convivan sin perder sus características.

Del jazz francés al descubrimiento del son huasteco

Para entender el sonido de La Mancha, hay que comenzar por el jazz manouche, una corriente asociada con la tradición musical francesa y con la figura del guitarrista Django Reinhardt, una de las principales influencias de Sinou. La violinista también reconoce la importancia de Stéphane Grappelli, cuya manera de tocar ha sido una referencia para ella.

Sinou explica que el estilo combina elementos de la música gitana francesa, el jazz estadounidense y las tradiciones musicales de Francia. Su característica sonoridad de cuerdas encontró un punto de encuentro con otro género que la artista descubrió al establecerse en México: el son huasteco.

“Cuando llegué a México, escuché por primera vez el son huasteco y me fascinó”, recuerda.

La complejidad del violín huasteco y su riqueza musical despertaron su interés. Desde hace cinco o seis años, cuenta, estudia esta tradición, cuyo lenguaje terminó por incorporarse a su búsqueda artística.

La unión no respondió a un plan diseñado de antemano. Durante la pandemia, Sinou dedicaba tiempo a practicar jazz manouche y, por separado, son huasteco. Con el tiempo, ambas experiencias comenzaron a encontrarse.

“El concepto no fue realmente el concepto, fue algo que de alguna manera todo se juntó”, relata.

“Playa Sola”, una canción norteña que encontró otro camino

Uno de los ejemplos más claros de la fusión que realiza la banda es “Playa Sola”, una canción norteña que La Mancha reinterpretó desde el jazz manouche.

Sinou conoció el tema a través de su acercamiento al entorno huasteco, donde músicos tradicionales también reinterpretan canciones con instrumentaciones y arreglos propios. La pieza llamó su atención y le hizo imaginar cómo podría funcionar desde otra perspectiva musical.

“Me dije: ‘Ah, eso se podría jazzear’”, cuenta.

El arreglo terminó por convertirse en una de las piezas que han llamado la atención dentro del repertorio del grupo. La experiencia refleja una de las características de La Mancha: acercarse a canciones conocidas sin asumir que deben conservar una única forma de sonar.

El cuarteto también ha trabajado con temas como “Sombras nada más”, “El Ausente” y “Amor de mis amores”, además de la interpretación que reúne “Luz de Luna”, de Álvaro Carrillo, con “Danube”, asociada con Django Reinhardt. Su repertorio combina reinterpretaciones con improvisación y, en su siguiente etapa, buscará dar mayor espacio a las composiciones propias.

La diversidad musical de México sorprendió a Clara Sinou

La relación de Sinou con la música mexicana va más allá del son huasteco. La artista considera que la diversidad del país le permitió descubrir una riqueza de tradiciones que no conocía antes de llegar.

“Es un país muy diverso, con muchas cosas diferentes”, dice. Al hablar de su experiencia, destaca que existen numerosos tipos de sones y expresiones de música tradicional, cada uno con sus propias características.

Ese descubrimiento también forma parte de la identidad del cuarteto, que encuentra posibilidades creativas en el encuentro entre culturas.

La trayectoria de Sinou ayuda a entender esa perspectiva: nació en París, estudió en Nueva Orleans y reside en México desde 2020. Su recorrido entre esas escenas musicales se refleja en La Mancha, donde el jazz manouche, la tradición mexicana y el swing conviven sin que una influencia tenga que imponerse sobre las demás.

Para la violinista, el reto también consiste en acercar esa propuesta a públicos que quizá no frecuentan los clubes de jazz. Aunque observa cambios en la escena mexicana y el surgimiento de nuevas propuestas, considera que el género todavía conserva cierto carácter de nicho.

Por eso, uno de los objetivos del grupo es salir de los espacios tradicionalmente asociados con el jazz y conseguir que más personas se acerquen a escucharlo.

“Hay muchas propuestas nuevas, justo muchas fusiones de música con la música mexicana”, señala.

Música en vivo frente a la inteligencia artificial

En una industria musical cada vez más atravesada por las herramientas digitales, Sinou también reflexiona sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación artística.

La violinista cuenta que probó una herramienta de generación musical y encontró resultados que le parecieron fascinantes, pero también observó una tendencia a reproducir clichés cuando se le pide trabajar con referencias culturales específicas.

A su juicio, los algoritmos tienden a buscar lo predecible, mientras que parte del valor de la creación musical está en las decisiones inesperadas y en la combinación de elementos que no necesariamente parecen compatibles.

“Va por lo predecible”, explica sobre la inteligencia artificial.

Sinou considera que estas herramientas transformarán la música, pero no cree que desaparezca la necesidad de escuchar interpretaciones en vivo. Para ella, la experiencia acústica ofrece algo difícil de sustituir: las vibraciones de los instrumentos, la intención de los músicos y la relación que se establece con el público.

“Las vibraciones acústicas que llegan del instrumento a tu cuerpo son algo como irreemplazable”, afirma.

La defensa de la interpretación en vivo también está relacionada con la dinámica que ha desarrollado el cuarteto durante sus primeros años. Sinou disfruta tanto experimentar en casa como tocar frente al público, donde la interacción con sus compañeros permite que la música tome caminos distintos.

“Nos conocemos bien, hay como interacciones, nos podemos dejar las cosas fluir”, comenta.

La Mancha prepara un segundo disco con composiciones originales

Después de publicar su álbum debut, La Mancha Cuarteto, en 2023, y presentar sencillos como “Playa Sola”, “Luz de Luna / Danube” y “Yo vendo unos ojos negros”, el grupo trabaja en una nueva etapa creativa.

Sinou adelanta que el segundo álbum todavía está en preparación y que probablemente podría publicarse dentro de aproximadamente un año, aunque aún no está grabado.

La diferencia principal será el repertorio: mientras que buena parte del material anterior se construyó a partir de reinterpretaciones, el siguiente disco estaría compuesto por piezas originales.

La intención es conservar la identidad que han desarrollado con sus distintas influencias, pero llevarla hacia un terreno más personal e íntimo.

“Tomar esa identidad, esa fusión de estilos que hace nuestra esencia, pero con composiciones de un lado más personal, más íntimo”, explica.

La apuesta de La Mancha no se limitará a reinterpretar canciones mexicanas desde el jazz manouche. El siguiente paso será utilizar el lenguaje musical que han construido para contar sus propias historias.

Finalmente, Sinou resume la filosofía detrás del proyecto como una invitación a escuchar sin ideas preconcebidas, dejarse sorprender y reconocer que distintas tradiciones pueden convivir.

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