Karol G pospone concierto en CDMX por motivos de salud

Karol G pospone show en CDMX Foto: AFP

Después de dos noches en las que Karol G se presentó en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, se dio a conocer que el concierto pactado para este domingo 15 de noviembre ha sido reprogramado después de que la cantante presentara problemas de salud.

La decisión se tomó, asegura el comunicado, para “priorizar su salud y bienestar”, por lo que ahora el show se llevará a cabo el siguiente martes 17 de noviembre en el mismo recinto.

¿Qué le pasó a Karol G?

A través de las redes sociales oficiales de Ocesa se informó que el concierto de este domingo de Karol G ahora será el martes 17 de noviembre.

“Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, se lee en el comunicado.

La cantante agradeció al público la energía brindada en los shows previos y también la comprensión sobre la decisión de posponer el concierto.

Asimismo, se ha dado a conocer que los boletos adquiridos serán válidos para esta nueva fecha y no se necesita realizar ningún proceso de cambio.

“Quienes deseen solicitar un reembolso podrán hacerlo ingresando a su cuenta de Ticketmaster y seleccionando el botón de Ayuda para recibir más información sobre el proceso”, se lee sobre la posibilidad de un reembolso.

Karol G en México

La cantante colombiana sigue triunfando con su gira y durante su paso por tierras mexicanas ha brindado grandes sorpresas al público mexicano.

Durante su primera noche, Thalía fue la gran sorpresa, cantando grandes éxitos de la mexicana, mientras que en la segunda fecha Belinda apareció en el escenario de “La Bichota” para llenar de euforia al público.

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