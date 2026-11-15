Buen Fin 2026: estos son los módulos y brigadas de Profeco para hacer valer precios y ofertas

Módulos de la Profeco ayudan durante el Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro.

Durante este Buen Fin 2026, las y los compradores pueden hacer valer los precios anunciados para diferentes productos o servicios en establecimientos comerciales acudiendo a los módulos y brigadas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Módulos y brigadas de Profeco apoyan durante el Buen Fin 2026

De acuerdo con la Profeco, los módulos de atención y la brigadas itinerantes conformadas por su personal, ayudan a las personas dándoles orientación o asesorías en sus compras y de esta manera hacer valer sus derechos como personas consumidoras durante el Buen Fin 2026.

Al respecto, César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor explica que si un establecimiento no respeta el precio que anuncia en algún producto o servicio, los compradores pueden buscar los módulos o las brigadas que más cerca les queden para recibir apoyo.

“Busquen el módulo de atención o brigada itinerante que más cerca les quede y reciban orientación o asesoría para hacer valer sus derechos como personas consumidoras durante el Buen Fin“, explica el funcionario.

Brindan asesorías y reciben denuncias

La Procuraduría Federal del Consumidor indica que para este periodo de compras, refuerza la atención y protección de las personas consumidoras instalando módulos de atención y desplegando brigadas en varios puntos del país.

¿Cuáles son las tareas de estos espacios?

Brindar asesorías

Recibir quejas y denuncias

Atender posibles abusos

Orientar a quienes realizan compras

El principal objetivo de la Profeco, señala la dependencia federal, es vigilar que se respeten sus derechos, precios, promociones y ofertas, y ofrecer atención oportuna ante cualquier irregularidad durante esta jornada comercial.

¿Dónde están los módulos y brigadas?

Los módulos y brigadas de la Profeco están distribuidos en diferentes zonas del país:

Zona Acapulco Lázaro Cárdenas Zona Altiplano Zona Bahía de Banderas Zona Benito Juárez Zona Caribe Mexicano Zona Corregidora Zona del Bajío Zona Golfo-Centro Zona Golfo-Norte Zona Golfo-Sur Zona Golfo-Sureste Zona Gral. Emiliano Zapata Zona Gral. Felipe Ángeles Zona Gral. Francisco Villa Zona Gral. Ignacio Zaragoza Zona Gral. Luis Moya Zona José Guadalupe Posada Zona La Paz Zona Leona Vicario Zona Metropolitana Cdmx-Oriente Zona Metropolitana Cdmx-Poniente Zona Metropolitana Ciudad Juárez Zona Metropolitana de Guadalajara Zona Metropolitana de Hermosillo Zona Metropolitana de Mérida Zona Metropolitana de Monterrey Zona Metropolitana de Morelia Zona Metropolitana de Nezahualcóyotl Zona Metropolitana de Pachuca Zona Metropolitana de Tijuana Zona Metropolitana de Tlalnepantla Zona Metropolitana de Toluca Zona Metropolitana de Torreón Zona Miguel Hidalgo Zona Nororiente Zona Pacífico Zona Suroeste Zona Tlaquepaque-Colima

Para conocer las ubicaciones exactas, pueden entrar a la siguiente página oficial de la Profeco: https://www.gob.mx/profeco/documentos/brigadas-y-modulos-de-atencion-durante-el-buen-fin-2026?state=published

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