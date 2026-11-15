Buen Fin 2026: estos son los módulos y brigadas de Profeco para hacer valer precios y ofertas

| 15:15 | Erick Ponce Dimas | Uno TV

Los módulos de atención y la brigadas itinerantes ayudan a las personas dándoles orientación o asesorías en sus compras.
Módulos y brigadas de la Profeco ayudan a consumidores durante el Buen Fin 2026.
Módulos de la Profeco ayudan durante el Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro.

Durante este Buen Fin 2026, las y los compradores pueden hacer valer los precios anunciados para diferentes productos o servicios en establecimientos comerciales acudiendo a los módulos y brigadas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Módulos y brigadas de Profeco apoyan durante el Buen Fin 2026

De acuerdo con la Profeco, los módulos de atención y la brigadas itinerantes conformadas por su personal, ayudan a las personas dándoles orientación o asesorías en sus compras y de esta manera hacer valer sus derechos como personas consumidoras durante el Buen Fin 2026.

Al respecto, César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor explica que si un establecimiento no respeta el precio que anuncia en algún producto o servicio, los compradores pueden buscar los módulos o las brigadas que más cerca les queden para recibir apoyo.

“Busquen el módulo de atención o brigada itinerante que más cerca les quede y reciban orientación o asesoría para hacer valer sus derechos como personas consumidoras durante el Buen Fin, explica el funcionario.

Brindan asesorías y reciben denuncias

La Procuraduría Federal del Consumidor indica que para este periodo de compras, refuerza la atención y protección de las personas consumidoras instalando módulos de atención y desplegando brigadas en varios puntos del país.

¿Cuáles son las tareas de estos espacios?

  • Brindar asesorías
  • Recibir quejas y denuncias
  • Atender posibles abusos
  • Orientar a quienes realizan compras

El principal objetivo de la Profeco, señala la dependencia federal, es vigilar que se respeten sus derechos, precios, promociones y ofertas, y ofrecer atención oportuna ante cualquier irregularidad durante esta jornada comercial.

¿Dónde están los módulos y brigadas?

Los módulos y brigadas de la Profeco están distribuidos en diferentes zonas del país:

  1. Zona Acapulco Lázaro Cárdenas
  2. Zona Altiplano
  3. Zona Bahía de Banderas
  4. Zona Benito Juárez
  5. Zona Caribe Mexicano
  6. Zona Corregidora
  7. Zona del Bajío
  8. Zona Golfo-Centro
  9. Zona Golfo-Norte
  10. Zona Golfo-Sur
  11. Zona Golfo-Sureste
  12. Zona Gral. Emiliano Zapata
  13. Zona Gral. Felipe Ángeles
  14. Zona Gral. Francisco Villa
  15. Zona Gral. Ignacio Zaragoza
  16. Zona Gral. Luis Moya
  17. Zona José Guadalupe Posada
  18. Zona La Paz
  19. Zona Leona Vicario
  20. Zona Metropolitana Cdmx-Oriente
  21. Zona Metropolitana Cdmx-Poniente
  22. Zona Metropolitana Ciudad Juárez
  23. Zona Metropolitana de Guadalajara
  24. Zona Metropolitana de Hermosillo
  25. Zona Metropolitana de Mérida
  26. Zona Metropolitana de Monterrey
  27. Zona Metropolitana de Morelia
  28. Zona Metropolitana de Nezahualcóyotl
  29. Zona Metropolitana de Pachuca
  30. Zona Metropolitana de Tijuana
  31. Zona Metropolitana de Tlalnepantla
  32. Zona Metropolitana de Toluca
  33. Zona Metropolitana de Torreón
  34. Zona Miguel Hidalgo
  35. Zona Nororiente
  36. Zona Pacífico
  37. Zona Suroeste
  38. Zona Tlaquepaque-Colima

Para conocer las ubicaciones exactas, pueden entrar a la siguiente página oficial de la Profeco: https://www.gob.mx/profeco/documentos/brigadas-y-modulos-de-atencion-durante-el-buen-fin-2026?state=published

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Registro de celulares entra en su recta final: fechas para evitar suspensión de líneas

Nacional

Registro de celulares entra en su recta final: fechas para evitar suspensión de líneas

Buen Fin 2026: Alertan por fraudes con esta forma de pago

Nacional

Buen Fin 2026: Alertan por fraudes con esta forma de pago

Sheinbaum viaja a China con una apuesta: atraer inversiones sin comprometer el T-MEC

Nacional

Sheinbaum viaja a China con una apuesta: atraer inversiones sin comprometer el T-MEC

Buen FinProfeco