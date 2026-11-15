Representante de Gabito Ballesteros se disculpa tras detención del cantante en Querétaro

Equipo de Gabito Ballesteros se disculpa Foto: Cuartoscuro

Después de que Gabito Ballesteros fuera detenido en Querétaro, luego de que se suspendiera su show en la Feria Internacional Ganadera 2026, su representante emitió un comunicado donde ofrece una disculpa a las autoridades y al público.

El cantante se presentó durante la noche del 13 de noviembre, cuando el concierto fue suspendido después de que se interpretaran canciones que hacen apología del delito.

La representación de Gabito reconoció que este hecho se trató de un error de criterio.

¿Qué dijo el representante de Gabito Ballesteros?

Fue a través de un comunicado publicado en redes sociales donde la representación del cantante mandó una disculpa al Gobierno del Estado de Querétaro, al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades y al público.

“Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones”, se puede leer.

También se agradece a los seguidores del artista, disculpándose con ellos por no poder darles el show completo.

“Esperamos tener la oportunidad de reencontrarnos muy pronto con ustedes y ofrecerles el espectáculo que merecen”, concluyó el comunicado.

¿Por qué fue suspendido el concierto de Gabito Ballesteros?

Según lo que se informó por parte del Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el cantante entregó previamente una lista de canciones que fue revisada y autorizada por las autoridades.

Pero, ya en el concierto, interpretó un primer tema que no estaba contemplado, recibiendo una advertencia de las autoridades.

El cantante nuevamente en el escenario entonó “AMG”, tema que tampoco se encontraba autorizado. Ante esto, se suspendió definitivamente el concierto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.