Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, “Jefe de Jefes”, a los 80 años

El Jefe de Jefes fue trasladado al hospital el viernes. Foto: Cuartoscuro

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital de Guadalajara Jalisco, después de presentar complicaciones de salud.

El narcotraficante falleció a las 13:45 horas en el Hospital Country 2000. Permanecía internado desde el viernes 13 de noviembre, cuando fue trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande.

Félix Gallardo fue uno de los principales dirigentes del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980. Su organización estableció rutas para el traslado de marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos.

Su muerte ocurrió después de 37 años en prisión, donde cumplía condenas que sumaban 77 años por distintos delitos, incluidos los homicidios del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo?

El viernes 13 de noviembre, Félix Gallardo fue hospitalizado de emergencia después de presentar problemas de oxigenación mientras permanecía recluido en Puente Grande.

La Policía de Jalisco informó que el área médica de la Comisaría de Sentenciados determinó su traslado tras identificar tres síntomas:

Baja oxigenación

Alteración del estado de conciencia

Desorientación

El traslado se realizó mediante una ambulancia y bajo un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Estatal Penitenciaria y la Policía Estatal Preventiva.

Durante su hospitalización, permaneció bajo vigilancia policial.

El domingo 15 de noviembre, por la mañana, las autoridades estatales todavía describían su estado de salud como grave y delicado.

Horas después se conoció su fallecimiento. Aunque presentaba complicaciones respiratorias y otros padecimientos, no se había difundido un dictamen médico que estableciera la causa específica de su muerte.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los principales dirigentes del narcotráfico, trabajó en corporaciones de seguridad estatales.

Durante su juventud formó parte de la Policía Judicial de Sinaloa y desempeñó labores de protección para personas cercanas al entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

Posteriormente, estableció relaciones con traficantes que operaban en el llamado Triángulo Dorado, región que comprende zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Entre sus vínculos estuvo Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, quien participó en el tráfico de drogas antes del surgimiento de las organizaciones criminales de los años ochenta.

Tras la muerte de Avilés Pérez en 1978, Félix Gallardo amplió sus operaciones y consolidó relaciones con otros traficantes.

¿Cómo fundó el Cártel de Guadalajara junto con Caro Quintero y Don Neto?

Durante las décadas de 1970 y 1980, Félix Gallardo participó en la formación del Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”.

La organización desarrolló redes dedicadas al tráfico de marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos.

Mientras Caro Quintero participaba principalmente en operaciones relacionadas con la producción de marihuana, Fonseca Carrillo aportaba contactos y experiencia en el tráfico de drogas.

Félix Gallardo se encargó de establecer alianzas y coordinar relaciones entre distintos operadores.

Uno de los factores que favorecieron el crecimiento de la organización fue la conexión con grupos colombianos dedicados al tráfico de cocaína.

Estas relaciones permitieron utilizar rutas mexicanas para transportar cargamentos procedentes de Sudamérica hacia territorio estadounidense.

Durante ese periodo, Félix Gallardo adquirió los sobrenombres de “El Jefe de Jefes”, “El Padrino” y “El Zar de la Droga”.

El asesinato de Kiki Camarena y la caída del Cártel de Guadalajara

Uno de los episodios relacionados con la organización ocurrió en noviembre de 1984, cuando las autoridades aseguraron el rancho El Búfalo, en Chihuahua.

La propiedad estaba vinculada con Rafael Caro Quintero y era utilizada para la producción de marihuana.

El agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, participó en las investigaciones relacionadas con las actividades de la organización.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara. El piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar también fue privado de la libertad.

Ambos fueron asesinados y sus cuerpos fueron localizados en marzo de ese año en Michoacán.

El caso provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y dio origen a la Operación Leyenda, investigación de la DEA para identificar a los responsables.

Las investigaciones involucraron a los principales integrantes del Cártel de Guadalajara.

¿Cuándo fue detenido Félix Gallardo y cuántos años de prisión recibió?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de las autoridades mexicanas.

Su captura ocurrió cuatro años después del asesinato de Camarena y Zavala.

En agosto de 2017, un juez federal lo sentenció a 37 años de prisión por los homicidios de ambos.

La resolución también contempló una reparación del daño por 20 millones 810 mil pesos.

Además, recibió una condena de 40 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, acopio de armas y cohecho.

Las dos sentencias sumaban 77 años de cárcel.

Tras su captura, el Cártel de Guadalajara perdió su estructura de coordinación y comenzaron a consolidarse otras organizaciones criminales.

Entre ellas estuvieron el Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix, y las redes que posteriormente conformaron el Cártel de Sinaloa.

¿Por qué Félix Gallardo no obtuvo la prisión domiciliaria?

Durante sus últimos años, la defensa de Félix Gallardo solicitó que cumpliera sus condenas en prisión domiciliaria, debido a su edad y problemas de salud.

En septiembre de 2022, un juez federal autorizó ese beneficio respecto de la sentencia de 40 años.

Sin embargo, la resolución no comprendía automáticamente la condena de 37 años por los homicidios de Camarena y Zavala.

En julio de 2026, autoridades penitenciarias de Jalisco explicaron que todavía era necesario resolver su situación jurídica respecto de la segunda sentencia.

Por ello, el beneficio no se concretó y Félix Gallardo permaneció en el complejo penitenciario de Puente Grande.

El narcotraficante había presentado distintos problemas de salud, entre ellos afectaciones visuales, auditivas y respiratorias.

Su última hospitalización ocurrió el 13 de noviembre, dos días antes de su muerte, después de que el personal médico penitenciario identificara complicaciones que requerían atención especializada.

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