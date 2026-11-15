EE. UU. advierte que problemas en el transporte aéreo pueden prolongarse hasta el lunes

EE. UU. prolonga advertencia de problemas en vuelos hasta el lunes. Foto: AFP

Las afectaciones en el transporte aéreo de Estados Unidos podrían prolongarse hasta este lunes 16 de noviembre, advirtió el Gobierno de Donald Trump, luego de que una falla técnica en los sistemas de comunicación del control aéreo obligara a suspender los despegues a nivel nacional.

La interrupción, que se extendió durante más de cuatro horas el viernes, provocó afectaciones en aeropuertos de todo el país. Entre ese día y el sábado se cancelaron más de 18 mil vuelos, mientras que miles más registraron retrasos.

La situación continuó durante el domingo. De acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware, hasta la mañana de ese día se habían cancelado otros mil 500 vuelos y cerca de 3 mil presentaban demoras.

Aunque el director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, había previsto que las operaciones recuperarían la normalidad al cierre del domingo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el proceso tomaría más tiempo.

“En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)”, declaró en entrevista con ABC News.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

La suspensión nacional de los despegues se originó por problemas en los sistemas de comunicación vinculados con el control del tráfico aéreo.

Según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, los trabajos para sustituir un antiguo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaron fallas en las comunicaciones con las aeronaves y en las señales de radar.

Por su parte, Bryan Bedford explicó que la inestabilidad comenzó a extenderse y que, ante el riesgo para las operaciones, se tomó la decisión de detener los despegues como medida preventiva.

El Gobierno estadounidense señaló que las afectaciones estuvieron relacionadas con trabajos de mantenimiento en la infraestructura de comunicaciones.

Trump culpa a la administración de Joe Biden

El presidente Donald Trump responsabilizó al Gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden, por el deterioro de los sistemas de aviación estadounidense.

A través de su plataforma Truth Social, calificó la gestión de la infraestructura aérea durante la administración anterior como un “desastre”.

“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió Trump, quien también acusó al Gobierno de Biden de gastar recursos de manera imprudente y dejar un sistema de comunicaciones antiguo y deteriorado.

Las declaraciones del mandatario se produjeron después de que su administración atribuyera la interrupción a los trabajos de modernización de la infraestructura del control aéreo.

Gobierno de Trump pide 50 mil millones de dólares para modernizar el sistema aéreo

El secretario de Transporte insistió en la necesidad de destinar más recursos para renovar los sistemas de comunicación y control del tráfico aéreo.

En una entrevista con CBS, Duffy aseguró que se necesitan 50 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura y evitar que se repitan incidentes como el ocurrido el viernes.

La cifra supera los 30 mil millones de dólares que la FAA y la Casa Blanca habían solicitado previamente al Congreso para atender las deficiencias tecnológicas de la agencia.

Pasajeros enfrentan cancelaciones y retrasos en aeropuertos

Las afectaciones dejaron a miles de pasajeros varados en distintos aeropuertos de Estados Unidos, con largas filas en las puertas de embarque, aviones detenidos en las pistas y dificultades para conseguir información sobre sus itinerarios.

Uno de los afectados fue Romel Gonzales, un técnico del sector sanitario de 53 años que intentaba viajar desde Nueva York a Oklahoma City.

Su vuelo, programado para la mañana del sábado, fue cancelado y la nueva opción que le ofrecieron tenía previsto aterrizar hasta cerca de la medianoche del domingo.

“Estamos atrapados aquí (…) No sabemos si debemos irnos en coche o si esperamos y reservamos un hotel”, relató a la AFP.

La suspensión nacional de los despegues es una medida poco habitual en Estados Unidos. Un antecedente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla informática en el sistema de avisos a los pilotos obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos.

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