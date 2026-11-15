Al estilo Tom Cruise: papa León XIV surca el cielo en helicóptero militar en Perú

Papa León XIV sobrevuela Perú en helicóptero. Foto: AFP

¡Ni Tom Cruise! El papa León XIV protagonizó una escena poco habitual durante su visita a Perú, al abordar un helicóptero militar de la Fuerza Aérea peruana para trasladarse de Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca.

En imágenes difundidas por autoridades peruanas, se observa al pontífice sonriente y conversando con los pilotos mientras sobrevolaba la región a bordo de la aeronave militar.

El recorrido formó parte de su agenda pastoral en el país sudamericano, donde miles de fieles se congregaron para recibirlo.

🚁 Así ha entrado el papa León XIV en la cabina del helicóptero



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Fuerza Aérea del Perú celebra traslado del papa León XIV

La Fuerza Aérea del Perú compartió imágenes del traslado y destacó el cumplimiento de la misión mediante un mensaje publicado en sus canales oficiales.

“¡MISIÓN CUMPLIDA EN SANTA CRUZ!”, escribió la institución.

También expresó su alegría por haber trasladado al pontífice de regreso a Chiclayo después de cumplir con éxito el recorrido en sus helicópteros.

“Con el corazón lleno de alegría, retornamos a Su Santidad el Papa León XIV a Chiclayo, luego de cumplir con éxito su traslado en nuestros helicópteros”, señaló.

❤️🚁 ¡MISIÓN CUMPLIDA EN SANTA CRUZ!



Con el corazón lleno de alegría, retornamos a Su Santidad el Papa León XIV a Chiclayo, luego de cumplir con éxito su traslado en nuestros helicópteros.#LeónVuelveACasa pic.twitter.com/8WLje2s2wo — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) November 15, 2026

¿Qué hacía el papa León XIV en Perú?

El viaje del pontífice se enmarcó en su visita pastoral a Perú, país donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa antes de convertirse en papa.

Durante su estancia, León XIV se reunió con miles de fieles y encabezó celebraciones religiosas en distintas localidades.

The Pope is living his best life. pic.twitter.com/DA7MEha7qt — Catholic Sat (@CatholicSat) November 14, 2026

Chiclayo tiene un significado especial para el pontífice, pues fue obispo de esa diócesis antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

Su recorrido en helicóptero militar llamó la atención por las imágenes poco habituales del líder de la Iglesia católica compartiendo el trayecto con los pilotos de la Fuerza Aérea peruana.

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