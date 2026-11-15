Registro de celulares entra en su recta final: fechas para evitar suspensión de líneas

Registro de celulares terminación 6 vence hoy. Foto: Getty

Este domingo 15 de noviembre de 2026 vence el plazo para registrar las líneas celulares terminadas en 6 en México. De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los usuarios que no completen el trámite podrían enfrentar la suspensión temporal de su servicio telefónico.

Con este vencimiento, quedan solamente tres terminaciones pendientes de registro: 7, 8 y 9, cuyos plazos concluirán entre noviembre y diciembre de 2026.

La medida forma parte del proceso obligatorio de vinculación de líneas telefónicas móviles con la identidad de sus titulares, establecido por las autoridades federales.

¿Qué números de celular siguen después de la terminación 6?

El calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que los siguientes usuarios deberán registrar sus líneas antes de estas fechas:

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Esto significa que las personas cuyo número celular termina en 7 tendrán 15 días más para completar el registro, a partir de este domingo 15 de noviembre.

Por su parte, los usuarios con números terminados en 8 y 9 contarán con plazos que se extenderán hasta diciembre.

No es necesario esperar a la fecha correspondiente. La CRT permite realizar el trámite anticipadamente, sin importar el último dígito del número telefónico.

¿Qué pasa si no registras tu celular antes de la fecha límite?

La normativa establece que las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente las líneas no vinculadas dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo correspondiente.

Por lo tanto, para los números terminados en 6, la suspensión deberá aplicarse dentro de las siguientes 72 horas después del 15 de noviembre.

Durante la suspensión, los usuarios no podrán utilizar normalmente los servicios de llamadas, mensajes de texto ni datos móviles.

Sin embargo, la CRT aclara que la suspensión no significa perder definitivamente el número telefónico.

Las líneas suspendidas conservarán la posibilidad de:

Realizar llamadas al número de emergencias 911

Comunicarse a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089

Contactar a su compañía telefónica

Recibir alertas sísmicas

El servicio podrá restablecerse una vez que el titular complete el procedimiento de vinculación.

¿Cómo registrar tu línea celular y qué documentos necesitas?

La vinculación de líneas celulares es gratuita y puede realizarse mediante los canales habilitados por las compañías telefónicas.

Los usuarios tienen dos alternativas principales:

Registro en línea: mediante las plataformas oficiales de su operador telefónico

mediante las plataformas oficiales de su operador telefónico Registro presencial: en los centros de atención a clientes de su compañía

Para las personas físicas, la CRT señala que se requiere una identificación oficial vigente con CURP.

Los requisitos de validación pueden variar según la modalidad y el tipo de usuario, por lo que deben consultarse directamente con la empresa telefónica.

Las personas pueden encontrar los enlaces autorizados de las compañías en el portal oficial:

https://registratulinea.crt.gob.mx

La autoridad también dispone del número 079, que brinda orientación las 24 horas.

¿Por qué es obligatorio registrar los números celulares en México?

El registro busca que las líneas telefónicas estén vinculadas con una persona física o moral identificable.

Las autoridades federales han señalado que esta medida forma parte de las acciones para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

Originalmente, el plazo general para completar la vinculación concluía el 30 de junio de 2026. Sin embargo, las autoridades establecieron una ampliación escalonada, de acuerdo con el último dígito de cada número.

Este procedimiento también contempla avisos por parte de las compañías telefónicas.

Según las disposiciones publicadas en el DOF, los operadores deben enviar mensajes de texto para recordar a los usuarios que todavía no completan el registro.

Durante los siete días anteriores a cada vencimiento, las notificaciones deben realizarse diariamente.

Con el cierre del plazo para la terminación 6 este 15 de noviembre, el calendario entra en su última etapa.

El próximo vencimiento será el 30 de noviembre para los números terminados en 7, mientras que el proceso escalonado concluirá el 31 de diciembre de 2026 para las líneas terminadas en 9.

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