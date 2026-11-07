Kimberly, “La Más Preciosa”, anuncia que congelaron sus cuentas bancarias: “No sé qué voy a hacer”

Foto: Cuartoscuro | Archivo



Kimberly Irene, “La Más Preciosa“, reveló que congelaron sus cuentas bancarias y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se quedó con su dinero.

A través de una transmisión en vivo, la influencer e integrante de Las Perdidas explicó que tampoco cuenta con dinero suficiente para contratar a un abogado que la ayude a resolver su situación fiscal.

🚨 KIMBERLY EN PROBLEMAS POR NO PAGAR IMPUESTOS: La unidad de inteligencia financiera congeló todas las cuentas de KIMBERLY IRENE "LA MÁS PRECIOSA" ‼️‼️😳😱



"Todo lo que yo tenía el SAT se lo quedó… a Wendy le pasó algo similar, vamos a tomar a un licenciado, pero me pide 600… pic.twitter.com/P5BSAfZFBP — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 7, 2026

La situación económica que enfrenta Kimberly ocurre semanas después del fallecimiento de su mamá, quien murió el pasado 24 de octubre. La influencer dio a conocer la noticia a través de Instagram, donde compartió un mensaje de despedida en el que expresó el dolor por su pérdida.

“De verdad mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón”, escribió entonces.

Kimberly revela cuánto le cobraría un abogado para ayudarla

Durante la transmisión, Kimberly explicó que el problema económico se suma al duelo por el fallecimiento de su mamá. Según contó, después de que congelaron sus cuentas, le dijeron que el dinero que tenía ya se lo había quedado otra persona.

“Me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi dinero. Imagínense cómo me siento ahorita. Pero poco a poco, ya saben, todos empezamos desde abajo y si he podido levantarme del peor hoyo, yo lo voy a poder lograr nuevamente”, expresó.

La influencer también mencionó a Wendy Guevara, pues considera que atravesó una situación similar a la que ella enfrenta actualmente.

Por otra parte, Kimberly contó que le recomendaron contratar a un abogado para atender su situación; sin embargo, sus honorarios serían de 600 mil pesos, una cantidad que actualmente no puede cubrir.

“Vamos a tomar a un licenciado, pero el licenciado me pide 600 mil pesos. Ahorita yo no tengo ni 30 mil pesos en cuenta porque me absorbieron todo”, explicó.

“La Más Preciosa” buscará recuperarse con más trabajo en TikTok

La integrante de Las Perdidas reconoció que no sabe si podrá recuperar el dinero, pero aseguró que buscará salir adelante trabajando.

“No me da vergüenza decirlo porque quizás yo no estoy bien por lo de mamá y mucho menos voy a estar bien con esto”, comentó durante la transmisión.

Además, adelantó que aumentará su actividad en TikTok para generar ingresos mientras intenta recuperarse de esta situación.

“No sé si se pueda recuperar o no, pero sé que mi mamá y Dios me van a ayudar trabajando también mucho, mucho trabajo. También pues yo les digo que voy a hacer un poco más de TikTok para que por ahí poder sobresalir mientras me recupero”, dijo.

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