¡Tragedia en Chile! Choque entre tres vehículos deja 12 muertos y 13 heridos
La SIAT de la Policía de Chile investiga las causas del choque.
Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas este sábado 7 de noviembre, tras un choque entre un camión, un autobús de transporte público y un automóvil en la carretera Ruta 66, en la región de Valparaíso, Chile, informó el Gobierno.
El accidente ocurrió durante la mañana, a la altura del sector de Atalaya de Santo Domingo, ubicado a unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago, la capital chilena.
El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó el saldo preliminar de víctimas durante una declaración a medios de comunicación.
“Hasta el momento, el reporte oficial de 12 personas fallecidas, 13 heridos”
Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso.
Así ocurrió el choque entre tres vehículos en Valparaíso
De acuerdo con el comandante de Bomberos, César Carreño, el impacto entre el camión y el autobús fue de tipo frontal-lateral y afectó principalmente a los conductores de las unidades, así como a los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte público.
La colisión involucró a un camión tolva, un microbús y un vehículo menor, según información difundida por medios locales.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran los daños que presentaron los tres vehículos después del impacto.
Tras el accidente, elementos de Bomberos y de la Policía participaron en las labores de atención y traslado de las personas lesionadas a un hospital de Valparaíso.
Investigan causas del accidente en la carretera de Chile
La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía de Chile quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas del choque.
Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó la colisión entre los tres vehículos ni han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de las personas fallecidas o lesionadas.
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