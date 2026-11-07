¡Tragedia en Chile! Choque entre tres vehículos deja 12 muertos y 13 heridos

Accidente en Valparaíso, Chile. Foto: Reuters.

Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas este sábado 7 de noviembre, tras un choque entre un camión, un autobús de transporte público y un automóvil en la carretera Ruta 66, en la región de Valparaíso, Chile, informó el Gobierno.

07/11/2026 🔴 Última Hora | Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana en la Ruta de la Fruta (E-66), sector de Atalaya de Santo Domingo, región de Valparaíso.

Según información preliminar de CHV Noticias, se trató de una colisión de alta energía entre un camión… pic.twitter.com/bfCk7QhxEr — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) November 7, 2026

El accidente ocurrió durante la mañana, a la altura del sector de Atalaya de Santo Domingo, ubicado a unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago, la capital chilena.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó el saldo preliminar de víctimas durante una declaración a medios de comunicación.

“Hasta el momento, el reporte oficial de 12 personas fallecidas, 13 heridos” Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso.

#AUDIO El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entrega detalles del fatal accidente de tránsito ocurrido esta mañana en Santo Domingo. pic.twitter.com/NLEAule9ow — Sitio del Suceso SDS (@sitiodelsuceso) November 7, 2026

Así ocurrió el choque entre tres vehículos en Valparaíso

De acuerdo con el comandante de Bomberos, César Carreño, el impacto entre el camión y el autobús fue de tipo frontal-lateral y afectó principalmente a los conductores de las unidades, así como a los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte público.

Una colisión frontal entre un microbús, un automóvil y un camión tolva dejó 12 personas fallecidas y 15 lesionadas en la Ruta de la Fruta, sector Atalaya, en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. Equipos de emergencia trabajaron en el rescate de las víctimas y la SIAT… pic.twitter.com/RbI672m67d — AgenciaUno (@agenciaunochile) November 7, 2026

La colisión involucró a un camión tolva, un microbús y un vehículo menor, según información difundida por medios locales.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran los daños que presentaron los tres vehículos después del impacto.

Trágico accidente en la Ruta de la Fruta: Al menos 12 fallecidos y 13 heridos deja violenta colisión múltiple en Santo Domingo.



Un grave accidente de tránsito ocurrió la mañana de este sábado en el kilómetro 119.8 de la Ruta de la Fruta (Ruta E-66), a cuatro kilómetros del cruce… pic.twitter.com/ks1ZZCFhKH — Radio Riquelme Coquimbo (@Radio_Riquelme) November 7, 2026

Tras el accidente, elementos de Bomberos y de la Policía participaron en las labores de atención y traslado de las personas lesionadas a un hospital de Valparaíso.

Investigan causas del accidente en la carretera de Chile

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía de Chile quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas del choque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó la colisión entre los tres vehículos ni han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de las personas fallecidas o lesionadas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.