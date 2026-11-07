Rosa Icela Rodríguez destaca diálogo con sindicatos durante carrera de la FSTSE

osa Icela Rodríguez acompaña a trabajadores del Estado en carrera Foto: cortesía

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompañó este sábado 7 de noviembre a miles de trabajadores del Estado durante la segunda Carrera de Convivencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), realizada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la funcionaria felicitó a los participantes, particularmente a quienes desempeñan labores relacionadas con la atención de la salud de la población.

“Felicidades a los miles de trabajadores afiliados a la FSTSE y a quienes se dedican a cuidar la salud de la población, por su participación y convivencia familiar en la Carrera que se efectuó hoy en Paseo de la Reforma”, expresó.

Felicidades a los miles de trabajadores afiliados a la @FSTSEmx y a quienes se dedican a cuidar la salud de la población, por su participación y convivencia familiar en la #Carrera que se efectuó #hoy en Paseo de la Reforma. Agradezco a su presidente, @GarciaAyalaM, la invitación… pic.twitter.com/SFwty2sW8x — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 7, 2026

Rosa Icela Rodríguez destaca diálogo con la FSTSE

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) agradeció a Marco García Ayala, presidente de la FSTSE, por invitarla a participar en el encuentro deportivo.

Asimismo, destacó la comunicación que mantiene la dependencia federal con la organización sindical, que agrupa a trabajadores al servicio del Estado.

“Agradezco a su presidente, Marco García Ayala, la invitación para ser parte de este gran evento deportivo y mantener el buen diálogo con la Secretaría de Gobernación”, señaló.

La participación de Rodríguez se desarrolló en el marco de las actividades de convivencia organizadas por la federación sindical para sus agremiados y familiares.

FSTSE agradece participación de la secretaria de Gobernación

Por su parte, la FSTSE informó que la segunda edición de su Carrera de Convivencia se realizó en Paseo de la Reforma, con la participación de trabajadores afiliados a la organización.

Mediante una publicación en redes sociales, la federación agradeció la presencia de Rosa Icela Rodríguez durante el encuentro.

“Un agradecimiento especial a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por acompañarnos en este importante evento de l@s trabajadores de México”, expresó la organización sindical.

La jornada reunió a trabajadores y sus familias en una actividad deportiva que también sirvió como espacio de convivencia para afiliados a la FSTSE.

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