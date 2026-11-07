¿Dónde bailar auténtica salsa puertorriqueña en Nueva York? Estos son los lugares que debes visitar

Presentación de Grupo Niche en Montreal; 16 de mayo | Foto: AFP

La salsa forma parte de la identidad cultural de Nueva York y, particularmente, de la historia de su comunidad puertorriqueña. Para quienes buscan disfrutar de este género musical y llevar sus mejores pasos a la pista de baile, la ciudad cuenta con establecimientos que organizan noches salseras, presentan agrupaciones en vivo y mantienen vigente el sonido del género.

Desde Manhattan hasta otros puntos de la ciudad, existen alternativas para quienes desean bailar al ritmo de los instrumentos de percusión, los metales y las voces que caracterizan este sonido.

Uno de los lugares que destaca por ofrecer presentaciones dedicadas expresamente a la salsa puertorriqueña es Gonzalez y Gonzalez, aunque también hay otros espacios con una importante trayectoria dentro de la escena salsera neoyorquina.

¿Dónde bailar salsa puertorriqueña en Nueva York?

1. Gonzalez y Gonzalez

Uno de los establecimientos que merece especial atención es Gonzalez y Gonzalez, un restaurante mexicano que desde 1989 combina su propuesta gastronómica con presentaciones de agrupaciones de salsa y actividades para los amantes del baile.

Su programación incluye noches con música en vivo, sesiones con DJ y clases de salsa gratuitas antes de las presentaciones musicales.

Una de sus propuestas más interesantes es la participación de Tres Del Solar, agrupación cuya presentación está descrita por el establecimiento como un homenaje al son montuno, el jazz latino y la salsa puertorriqueña, con influencias de músicos de diferentes países del Caribe y Latinoamérica.

Para noviembre de 2026, el calendario del establecimiento contempla nuevas presentaciones de esta agrupación el domingo 15 y el domingo 29.

En ambas fechas está anunciada una clase gratuita de salsa a las 8:30 de la noche, seguida de dos presentaciones musicales, previstas para las 10:00 y las 11:30 de la noche. La entrada está anunciada como gratuita.

También destaca la participación de otras agrupaciones, como Grupo K’ndela y Edwin Vega y su Pura Cepa, que forman parte de la programación salsera del establecimiento.

2. SOB’s

Otra alternativa para quienes disfrutan de la música tropical es SOB’s, un recinto neoyorquino que lleva más de cuatro décadas organizando eventos musicales y presentaciones de artistas latinos e internacionales.

Su historia está estrechamente vinculada con la salsa. De acuerdo con la información publicada por el propio establecimiento, por su escenario han pasado figuras como Celia Cruz, Tito Puente, Marc Anthony, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willie Colón, La India y Gilberto Santa Rosa.

Entre sus actividades destaca Salsa Groove, una propuesta que combina clases de baile para principiantes, música en vivo y presentaciones de bailarines.

El 6 de noviembre de 2026, por ejemplo, el establecimiento organizó una edición de este evento con la agrupación Dany Martinez y Cubano Rican. La actividad incluyó una clase impartida por Joe Burgos, de Piel Canela Dance, y una presentación de bailarines de esta academia.

3. Made in Puerto Rico

Para quienes desean una experiencia más vinculada con la cultura puertorriqueña, Made in Puerto Rico Latin Cuisine es otra alternativa que vale la pena considerar. Ubicado en el sector de Throggs Neck, en el Bronx, este restaurante combina gastronomía tradicional de la isla con actividades musicales y entretenimiento latino.

Una de sus propuestas más llamativas es el Salsa Saturday Brunch, una actividad que cuenta con música en vivo de Johnny Mambo y Friends. La agrupación ofrece presentaciones durante el horario del brunch, que se desarrolla entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Se trata de una opción interesante para quienes prefieren disfrutar de la salsa durante el día, acompañada de gastronomía puertorriqueña y un ambiente latino.

¿Qué debes tener en cuenta antes de ir a bailar salsa en Nueva York?

Es importante revisar la programación de cada establecimiento antes de organizar una visita, debido a que las agrupaciones, los horarios y las condiciones de entrada pueden cambiar dependiendo de la fecha.

También conviene distinguir entre los locales que ofrecen noches de música latina en general y aquellos que presentan agrupaciones especializadas en salsa tradicional. Si el objetivo es escuchar específicamente salsa puertorriqueña, Gonzalez y Gonzalez ofrece una alternativa particularmente interesante gracias a las presentaciones anunciadas de Tres Del Solar.

Nueva York conserva una escena salsera que combina distintas generaciones de músicos, bailarines y aficionados. Estos establecimientos permiten acercarse a esa tradición y disfrutar de una expresión musical que sigue teniendo un lugar importante en la cultura latina de la ciudad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.