Bienestar anuncia pagos de 5 apoyos del 3 al 27 de noviembre; consulta cuándo te toca

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En todo México, del 3 al 27 de noviembre, se realiza el pago de las Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Los depósitos están dirigidos a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradoras y sembradores, es decir, a los empadronados en los 5 programas con los que cuenta el Gobierno federal. El pago se realiza de manera directa y sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar.

“Las Pensiones y Programas de Bienestar son derechos ganados por el pueblo que contribuyen a la reducción de la pobreza”, puntualizó la secretaria.

¿Cuánto recibirán y cuáles son los beneficiarios de los Programas del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los montos correspondientes a este bimestre son:

Pensión para adultos mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

mil 650 pesos. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

La dependencia señaló que los depósitos bancarios se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas derechohabientes y beneficiarias.

¿Cuál es el calendario de pagos del Bienestar de noviembre de 2026?

El calendario de depósitos para el bimestre noviembre-diciembre queda de la siguiente manera:

Letra del primer apellido Día de pago A Martes 3 de noviembre B Miércoles 4 de noviembre C Jueves 5 de noviembre D, E, F Viernes 6 de noviembre G Lunes 9 de noviembre G Martes 10 de noviembre H, I, J, K Miércoles 11 de noviembre L Jueves 12 de noviembre M Viernes 13 de noviembre M Martes 17 de noviembre N, Ñ, O Miércoles 18 de noviembre P, Q Jueves 19 de noviembre R Lunes 23 de noviembre R Martes 24 de noviembre S Miércoles 25 de noviembre T, U, V Jueves 26 de noviembre W, X, Y, Z Viernes 27 de noviembre

La secretaria de Bienestar también informó que las y los beneficiarios de Sembrando Vida recibirán el pago de su jornal mensual el 11 de noviembre.

Las personas beneficiarias pueden consultar su fecha de depósito en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

El pago se realizará de forma escalonada hasta el 27 de noviembre, por lo que las personas beneficiarias deberán identificar la fecha que corresponde a la inicial de su primer apellido. Para evitar confusiones, pueden revisar el calendario en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar o comunicarse a la Línea de Bienestar.

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