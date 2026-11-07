Fiscalía de Paraguay imputa y pide prisión para Santiago Peña por caso Ueno Bank

Santiago Peña. Foto: AFP/Fiscalía General de Paraguay

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

Solicitan prisión preventiva contra Santiago Peña

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue arrestado el viernes en su residencia de Asunción por su presunta vinculación con la crisis bancaria, menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado, luego de que los legisladores no aceptaran su renuncia que le hubiera asegurado fueros.

El expresidente de Paraguay fue interrogado por las autoridades este sábado, informó el Ministerio Público Fiscal.

“Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña”, anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que “los hechos punibles” son “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

La Fiscalía solicitó además la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

¿Qué ha pasado con el caso Ueno Bank?

Pedro Alliana, del mismo partido que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

Tras asumir, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán compensados y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

El Banco Central señaló este sábado en conferencia de prensa que ya devolvió algunos depósitos a casi 1 millón 200 mil de ahorristas y que el proceso de devolución continuará durante la próxima semana.

Además difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana.

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