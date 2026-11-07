Cateo en Tlaola, Puebla, deja 50 equipos de criptominería asegurados y un detenido 

Cateo en Puebla. Foto: Gobierno de México.

Un total de 50 equipos para la minería de criptomonedas fueron asegurados durante un cateo en Tlaola, Puebla, realizado el pasado 5 de noviembre, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en el que también fue detenido un hombre.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el predio conocido como “La Gallera”, donde las autoridades localizaron infraestructura presuntamente relacionada con la extracción irregular de energía eléctrica y actividades de criptominería.

¿Cómo localizaron el inmueble con equipos de criptominería en Puebla?

El hallazgo de la instalación en “La Gallera” derivó de trabajos de inteligencia realizados después de un primer operativo en otro predio del municipio.

El 11 de septiembre de 2026, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en el inmueble conocido como “El Beneficio”, donde localizaron una instalación destinada a la minería de criptomonedas. El lugar fue asegurado tras el hallazgo.

Posteriormente, como parte de las investigaciones, se realizaron vuelos de reconocimiento con drones para identificar posibles instalaciones relacionadas con esa actividad.

Durante estos recorridos, se detectó en “La Gallera” una huella térmica con características similares a las registradas en el primer inmueble. Este segundo predio se encuentra aproximadamente a 4.3 kilómetros de distancia de “El Beneficio”.

Foto: Gobierno de México.

La ubicación fue confirmada por personal de la SSPC, que también identificó la presencia de infraestructura y equipo en el sitio.

Con estos elementos, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para obtener y ejecutar la orden de cateo en el inmueble.

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

¿Qué aseguraron durante el cateo en Tlaola, Puebla?

Durante la intervención en “La Gallera”, las autoridades localizaron y aseguraron 50 equipos utilizados para la minería de criptomonedas, los cuales contenían, en conjunto, 100 tarjetas gráficas.

Además de los dispositivos, en el inmueble se encontraron distintos componentes e instalaciones que quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

50 equipos de criptominería, con un total de 100 tarjetas gráficas

Una instalación eléctrica trifásica, presuntamente utilizada para la extracción irregular de energía eléctrica

Sistemas de enfriamiento

Equipos de videovigilancia

Un sistema de conexión satelital

Un módem

Dos tarjetas SIM

Diversa documentación

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

El aseguramiento de estos elementos forma parte de las investigaciones relacionadas con las actividades que se realizaban en el inmueble.

Un hombre fue detenido durante el operativo en Puebla

Como resultado del cateo, las autoridades reportaron la detención de un hombre, quien se encontraba relacionado con las diligencias realizadas en el inmueble.

Foto: Gobierno de México.

Tanto la persona detenida como los objetos y equipos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

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