“Kpop Demon Hunters 2” llegará a cines; ¿cuándo se estrenará?

¿Listo para una nueva pelea? Foto: AFP

“K-Pop Demon Hunters 2” tendrá un estreno en cines antes de llegar a Netflix, luego del éxito que consiguió la primera película en la plataforma de streaming. De acuerdo con información de Deadline, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, confirmó que la segunda entrega tendrá una distribución teatral “grande, amplia y global”, como parte de la nueva estrategia de la plataforma para llevar algunas de sus producciones a las salas de cine.

El anuncio llega después del desempeño que tuvo la primera película. “K-Pop Demon Hunters” acumuló 325.1 millones de visualizaciones durante sus primeros 90 días en Netflix y permaneció durante 63 semanas consecutivas en el Top 10 Global de la plataforma, según Deadline.

¿Por qué “K-Pop Demon Hunters 2” llegará a cines?

La estrategia forma parte de un cambio en la manera en que Netflix está manejando algunos de sus estrenos cinematográficos, Sarandos explicó que la compañía planea utilizar lanzamientos diferentes dependiendo del tipo de película. Las producciones con potencial para atraer a grandes públicos, particularmente aquellas dirigidas a familias, tendrán una distribución más amplia.

En ese grupo se encuentran títulos como “Narnia: The Magician’s Nephew”, cuyo estreno está previsto para 2027, y “Charlie vs. the Chocolate Factory”,

Sobre esta última, Sarandos señaló que tendrá un lanzamiento “muy amplio”.

La primera película fue producida por Sony Pictures Animation y se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix; su éxito también se reflejó en el interés por llevar su música a las salas mediante las funciones para cantar.

Por ahora, los detalles de la historia de “K-Pop Demon Hunters 2”, su elenco de voces y su fecha exacta de estreno todavía no han sido revelados.

¿Cuándo se estrenará “K-Pop Demon Hunters 2”?

Por ahora, Netflix apunta a 2029 para el lanzamiento de la segunda película; sin embargo, no se ha anunciado el día ni el mes en que llegará a los cines.

La decisión también está relacionada con el comportamiento que tuvo la cinta en salas cuando se proyectó posteriormente su versión para cantar. De acuerdo con Deadline, el lanzamiento singalong recaudó aproximadamente 19 millones de dólares en sólo dos días, colocándose en el primer lugar de taquilla durante ese periodo.

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