Impactante volcadura en la GAM, auto vuela y conductor sobrevive; aquí video del C5

En la GAM se captó una volcadura. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), los accidentes viales ocurren con frecuencia y, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), cámaras del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) captaron el momento de una impresionante volcadura en la que el conductor salió con vida.

Impresionante accidente en la GAM

El video fue compartido por el C5 a través de sus redes sociales. El accidente ocurrió en la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, cuando un vehículo perdió el control luego de derrapar sobre la cinta asfáltica.

Debido a la velocidad, el conductor no pudo controlar la unidad, que salió del camino y, antes de detenerse, giró casi 360 grados hasta impactarse contra una zona de árboles. Las autoridades capitalinas llegaron al lugar tras dar seguimiento al accidente mediante las cámaras.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y bomberos acudieron a la zona para auxiliar al conductor.

En las imágenes no se aprecia el momento en que los elementos rescatan al joven del vehículo. Sin embargo, posteriormente se observa al conductor sentado sobre el pasto, mientras personal médico lo atendía.

Conductor resulta lesionado tras volcadura

El conductor resultó con diversas lesiones en el cuerpo tras el fuerte accidente. Mientras tanto, los demás elementos trabajaron para retirar la camioneta de la zona de árboles. La unidad quedó prácticamente destrozada, especialmente de la parte frontal, que terminó severamente dañada. Finalmente, una grúa retiró el vehículo del lugar.

Los accidentes viales son frecuentes en la Ciudad de México y, durante las lluvias, la cinta asfáltica puede volverse resbalosa. En este caso, el conductor de la GAM logró sobrevivir a la impresionante volcadura.

¿Manejas con lluvia? Estos consejos te ayudarán a evitar accidentes

Ante condiciones de lluvia y asfalto mojado, es recomendable reducir la velocidad y aumentar la distancia con respecto al vehículo que circula adelante. También es importante evitar frenados o movimientos bruscos, ya que la superficie puede reducir el agarre de las llantas.

Asimismo, los conductores deben mantener ambas manos en el volante, encender las luces para mejorar la visibilidad y prestar atención a posibles acumulaciones de agua en el camino. Si la lluvia es intensa y las condiciones no permiten conducir con seguridad, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro hasta que mejore la visibilidad.

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