Momentos de terror en Feria de Torreón: niño queda suspendido de rueda de la fortuna

Menor queda colgado de rueda de la fortuna en Torreón. Foto: Pexels

Un menor de edad quedó suspendido de una canastilla de la rueda de la fortuna de la Feria de Torreón, durante los primeros minutos de este jueves 1 de octubre. El incidente fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales.

¿Cómo terminó el menor suspendido de la rueda de la fortuna?

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil, el incidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas.

El menor se encontraba con su padre y otro familiar mientras su madre y otros integrantes de la familia abordaban el juego mecánico.

En un momento, el niño se alejó de su padre y llegó hasta la parte posterior de la zona de salida, donde ingresó por un punto que no estaba destinado para el acceso de usuarios.

Posteriormente, intentó subir a una canastilla sujetándose de la estructura de la rueda de la fortuna. Debido al movimiento de la atracción, comenzó a elevarse hasta quedar suspendido a una altura considerable.

Operadores detuvieron la rueda de la fortuna

Al percatarse de lo ocurrido, los operadores del juego mecánico detuvieron la atracción y realizaron las maniobras necesarias para poner al menor a salvo.

Protección Civil señaló que el incidente tuvo una duración breve y que la intervención del personal permitió controlar la situación.

El video comenzó a circular en redes sociales horas después, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil del Estado.

La Coordinación Regional Laguna tomó conocimiento del caso alrededor de las 03:00 horas del 1 de octubre y estableció comunicación con los responsables de Espectaculares García, empresa encargada de la atracción, para conocer la cronología de los hechos y verificar sus condiciones de operación.

Elementos de Protección Civil rescataron a un niño que colgaba de una canasta en la rueda de la fortuna de la Feria de Torreón. El menor ingresó a una zona restringida, pero el operador detuvo el juego a tiempo y resultó ileso. pic.twitter.com/hsU9OoCo3F — DK 1250 (@dk1250) October 1, 2026

Protección Civil descarta falla en la rueda de la fortuna

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas ni una falla técnica en la rueda de la fortuna.

Protección Civil indicó que el incidente no estuvo relacionado con una falla en el mantenimiento o funcionamiento de la atracción, sino con el ingreso del menor por una zona no autorizada para los usuarios.

Las autoridades mantienen abierta la verificación del sitio y la comunicación con los responsables de la feria para recabar información adicional.

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