¡Ojo, universitarios! Amplían prerregistro para la beca “Joven Héroe” en Veracruz

Beca “Joven Héroe Veracruzano” amplia prerregistro. Foto: Cuartoscuro.

El Ayuntamiento de Veracruz amplió hasta el sábado 3 de octubre el plazo para realizar el prerregistro de la Beca Municipal de Universitarias y Universitarios “Joven Héroe Veracruzano Iván Gómez Gómez”, dirigida a estudiantes de instituciones públicas que viven en el municipio y que contempla la entrega de 900 pesos trimestrales.

¿Hasta cuándo se puede hacer el prerregistro de la beca?

Los estudiantes que todavía no hayan completado el procedimiento podrán realizarlo durante los siguientes horarios:

Jueves 1 de octubre: de 9:00 a 18:00 horas

de 9:00 a 18:00 horas Viernes 2 de octubre: de 9:00 a 18:00 horas

de 9:00 a 18:00 horas Sábado 3 de octubre: de 9:00 a 14:00 horas

La ampliación permitirá que quienes no realizaron el prerregistro durante las fechas establecidas inicialmente tengan una nueva oportunidad para completar el procedimiento.

¿Dónde hacer el prerregistro de la Beca Municipal de Veracruz?

El prerregistro continúa disponible en línea mediante la plataforma oficial del programa. Ahí los estudiantes pueden consultar los requisitos, documentación y pasos necesarios para completar la solicitud.

Además, se instalará un módulo de información y atención en los bajos del Palacio Municipal de Veracruz, donde estudiantes universitarios del sistema escolarizado podrán recibir orientación y resolver dudas relacionadas con el programa.

¿Qué universidades participan en el programa?

Entre las instituciones contempladas se encuentran:

Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz (TECNM-Veracruz)

Tecnológico Nacional de México, Campus Boca del Río (ITBOCA)

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Veracruz

Universidad Veracruzana (UV), con distintos campus, facultades e instalaciones

Entre las áreas de la UV consideradas están:

Administración, Enfermería, Nutrición, Bioanálisis, Medicina, Psicología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Ciencias Químicas, Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ciencias de la Comunicación, Pedagogía, Contaduría y Negocios, Odontología y Educación Física, Deporte y Recreación.También se contemplan instalaciones como el Campus Mocambo, Campus Boca del Río, FEFUV y el área de Medicina Forense, además de unidades de ingenierías.

¿Qué deben hacer los estudiantes interesados?

Las personas que busquen obtener la Beca Municipal de Veracruz deberán completar el prerregistro dentro del plazo establecido y consultar en la plataforma oficial los requisitos y documentos necesarios.

El Ayuntamiento recomendó verificar la información antes de finalizar el trámite para evitar inconvenientes durante el proceso de registro.

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