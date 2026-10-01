ICE puede detener en solo 90 segundos: qué hay detrás de los nuevos operativos exprés

Policía de ICE en Los Angeles. Foto: Shutterstock.

Un minuto y medio. Ese puede ser todo el tiempo que transcurra entre la llegada de agentes migratorios y el momento en que una persona sea trasladada bajo custodia. ICE está realizando algunos arrestos en Estados Unidos con una rapidez que deja poco margen para reaccionar, dentro de un cambio hacia operativos menos visibles que abogados y defensores han comenzado a describir como la “regla de los 90 segundos”.

No se trata, sin embargo, de una regla oficial ni de un cronómetro que los agentes deban respetar. La expresión sirve para explicar algo más amplio: los operativos de inmigración están cambiando de forma.

¿Qué es la llamada regla de los 90 segundos de ICE?

La investigación publicada por The Guardian el 28 de septiembre describe una transformación notable. Después de las enormes redadas y despliegues que generaron fuerte atención pública, algunos agentes comenzaron a moverse con mayor discreción.

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch explicó al periódico que algunas detenciones ocurren prácticamente en un instante: desde que aparecen los agentes hasta que la persona es trasladada pueden pasar alrededor de 90 segundos.

De ahí nació la expresión.

Renuncias y despidos masivos en ICE en primera mitad de 2026 | Foto: Shutterstock

El cambio puede parecer pequeño, pero tiene consecuencias prácticas. Ya no necesariamente hablamos de decenas de vehículos federales llegando a un mismo lugar. Una persona puede ser detenida cuando sale de casa, carga gasolina, se dirige al trabajo o realiza alguna actividad cotidiana.

The Guardian documentó, por ejemplo, el caso de un cubano detenido en Miami después de salir de su vivienda para tirar la basura y el de un padre ecuatoriano arrestado en Connecticut después de acompañar a su hijo al autobús escolar.

¿Cómo funcionan los arrestos exprés de ICE?

La velocidad es precisamente una de las características que más inquieta a abogados y organizaciones migratorias. En términos generales, los agentes identifican a la persona que buscan, se aproximan, verifican su identidad y proceden con el arresto y traslado. Todo puede terminar antes de que familiares, compañeros de trabajo o vecinos comprendan qué está ocurriendo.

La diferencia frente a los operativos más visibles es importante.

Cuanto menos dura una detención en la calle, menor puede ser la oportunidad para que otras personas lleguen al lugar, documenten lo ocurrido o contacten inmediatamente con ayuda legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a The Guardian que no revela ni discute estrategias o tácticas de sus operaciones policiales. Por eso tampoco existe una confirmación oficial de una política denominada “regla de los 90 segundos”.

Y esa precisión importa: 90 segundos no constituyen un límite legal para un arresto ni conceden facultades adicionales a ICE.

¿Por qué los operativos de ICE son ahora menos visibles?

Hay otro elemento detrás de este cambio: la cooperación con autoridades estatales y locales.

ICE explica en su propia información sobre el programa 287(g) que determinados departamentos de policía y oficinas de sheriff pueden recibir facultades limitadas para realizar funciones de inmigración bajo supervisión federal.

The Guardian reportó que, para el 15 de septiembre, existían más de 2 mil 500 acuerdos 287(g). Esa expansión permite que parte de la aplicación de las leyes migratorias se integre en actividades policiales ordinarias.

Esto ayuda a entender por qué un encuentro aparentemente rutinario con autoridades locales puede adquirir una dimensión migratoria que antes no tenía.

¿ICE está arrestando solamente a inmigrantes con antecedentes?

No.

Este punto generó confusión después de versiones sobre instrucciones para concentrar los recursos en personas con antecedentes criminales.

DHS fue categórico en una respuesta proporcionada a N+ Univision: las personas sin estatus migratorio que no tengan antecedentes penales también pueden ser detenidas. Al mismo tiempo, la agencia señaló que en determinados operativos intensivos en las llamadas ciudades santuario existe un énfasis en inmigrantes con antecedentes.

Agente de migración en Estados Unidos. Foto: Envato.

Son dos cosas distintas: establecer prioridades operativas no significa que el resto de las personas quede automáticamente fuera del alcance de ICE.

Y quizá ahí está la parte más relevante para las comunidades inmigrantes.

El cambio no consiste únicamente en hacer arrestos más rápido. Consiste en hacerlos con menos señales previas, integrados en situaciones cotidianas y, en algunos casos, con apoyo de autoridades locales. Un operativo puede comenzar y terminar antes de que quienes están alrededor sepan siquiera que ICE estuvo allí.

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