Ricardo Montaner descarta despedirse de los escenarios: “Tengo más proyectos que recuerdos”

Ricardo Montaner, después de más de 40 años de trayectoria artística, aún no piensa en el retiro ni se ve lejos de la música, asegurando que aún se ve con muchos proyectos por delante.

Algo que el cantante resaltó en un encuentro con los medios, donde habló de “El último regreso”, gira con la que actualmente recorre distintos países y que lo llevará nuevamente a México.

Aunque este nombre podría parecer una despedida, en realidad hace referencia a una de sus canciones, pues el adiós de los escenarios está descartado para el venezolano.

“Pensar en retirarme de la música, yo no creo que eso suceda, a menos que me retiren. Estoy en un momento no solamente creativo, sino estoy en un momento de plenitud a nivel profesional que no puedo desperdiciar, porque para algo me pusieron ahí arriba. Para algo me pusieron arriba del escenario. Entonces, yo no me puedo negar a eso”, mencionó el cantante.

Ricardo Montaner ve lejos el retiro Foto: Uno TV

Recordando que hace un tiempo hizo una pausa, donde disfrutó de su ausencia, pero extrañó los escenarios, y ahora, a sus 69 años, Montaner aseguró que mantiene la energía para continuar con nuevos proyectos y seguir adelante con su carrera.

“Todavía pienso que tengo más cosas que ver hacia el futuro, más proyectos que recuerdos de lo que hice hasta ahora. Y eso es sentirse con energía y con vitalidad para seguir echando para adelante.” Ricardo Montaner

Y como parte de esto está seguir con la gira “El último regreso”, que ya suma cerca de 50 conciertos y volverá a nuestro país con presentaciones en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes, donde prepara un medley especial con canciones que actualmente ya no forman parte de su repertorio.

Ricardo Montaner pide respetar el arte aunque no se entienda

Algo que destacó Montaner durante la conferencia es el respeto a los diferentes géneros musicales, afirmando que no entender una expresión artística no significa que deje de tener valor.: “La música pasa por géneros que quizás alguno no entienda, pero eso no quiere decir que no sea arte. El arte es indiscutible, la creatividad es indiscutible, eso es un don de Dios.”

El cantante consideró que cada persona puede hacer arte de la manera que considere y que los demás pueden decidir si les gusta o no, pero pidió no descalificar el trabajo de otros artistas.

“Cada quien hace arte como lo considera. Allá tú si lo aprecias, si no lo aprecias, si te gusta, si no te gusta, da igual, eso no quiere decir que no sea válido y maravilloso”, puntualizó.

Montaner prepara “Desde México”, su nuevo disco

Cabe señalar que el país azteca es muy importante para Montaner, por lo que reveló que trabaja en su álbum “Desde México”.

“Es precisamente todas estas canciones que han ido sonando últimamente. Voy a hacer una versión de mis últimas canciones, las más recientes, al estilo del regional mexicano. Entonces, eso me tiene muy contento”, mencionó.

Para el artista, el género regional se mezcla muy bien con la balada, asegurando que se trata de “música para despechados”.

Ricardo Montaner habla de las regalías que no recibió

El cantante, en una de las preguntas de la prensa, abordó un tema complicado en su carrera sobre las regalías de canciones que grabó entre finales de los años 80 y principios de los 90 y de las cuales nunca cobró regalías: “Hace un año más o menos cobré el primer centavo por todos esos cinco álbumes que tú conoces.”

El artista utilizó el espacio para hacer un llamado a la industria y a las discográficas sobre las condiciones de los contratos que firman los artistas.

“Por eso yo inventé mi propia compañía. Por eso yo tengo mi propia compañía de discos. Porque me di cuenta de lo dolorosa que puede ser la historia de un artista cuando no es reivindicado”, puntualizó.

El cantante aseguró que, pese a esta experiencia, seguirá adelante y pidió que los artistas sean recompensados por ser parte fundamental de la industria musical.

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