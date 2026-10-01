Ernesto Laguardia es eliminado de La Casa de los Famosos México 2026; conoce a los finalistas

Fans lamentan su salida. Foto: Cuartoscuro

Ernesto Laguardia quedó fuera de “La Casa de los Famosos” (LCDLF) durante la gala de semifinales, por lo que se quedó a un paso de disputar la gran final de la cuarta temporada del reality. El actor logró avanzar hasta una de las últimas etapas de la competencia, pero las votaciones determinaron que no continuaría entre los habitantes que buscarán quedarse con el primer lugar.

Durante la gala, Galilea Montijo fue anunciando uno por uno los nombres de quienes permanecían en la competencia. La tensión aumentó conforme quedaban menos participantes por mencionar, hasta que finalmente se confirmó la eliminación de Laguardia.

Entre las sorpresas de la noche estuvo la permanencia de Ese Pérez, mientras que Mariana Ochoa y Memo Schutz también consiguieron avanzar a la siguiente etapa.

Así reaccionó Ernesto Laguardia tras quedar eliminado

#Ernesto se convierte en el SÉPTIMO FINALISTA de La Casa de los Famosos México.



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Al confirmarse su salida, el actor mostró el impacto por el resultado y necesitó algunos momentos para asimilar que su participación en el reality había terminado. Desde el foro, su compañero, Yahir reaccionó al momento y reconoció que la eliminación de su compañero le afectó.

Memo Schutz también habló sobre el estado de ánimo que percibió en Laguardia después del anuncio. “Estaba muy dolido, estaba muy dolido”. Karina Torres también observó la reacción del actor, mientras que Yahir consideró que Laguardia necesitó unos instantes para procesar el resultado. “Le costó un momento aceptarlo”, señaló.

De esta manera, Ernesto Laguardia terminó su participación en el programa antes de la final, después de haber superado varias jornadas de eliminación durante la temporada.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

Con la eliminación de Laguardia, el grupo quedó reducido a los participantes que disputarán la jornada final de la cuarta temporada.

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

El sexto finalista saldrá este primero de octubre y se convertirá en el último participante en salir de “La Casa de los Famosos” previo a la gran final.

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