Marchas del 2 de octubre 2026: rutas, horarios y estados donde habrá movilizaciones

Marchas por el 2 de octubre. Fotos: Cuartoscuro/Archivo

Este 2 de octubre de 2026 se realizarán distintas movilizaciones en conmemoración de la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968, además de protestas con demandas locales relacionadas con seguridad, justicia y desapariciones.

Entre las convocatorias difundidas se encuentran marchas en Ciudad de México (CDMX), Morelos y Oaxaca, con diferentes horarios, puntos de salida y destinos.

En la capital del país, la movilización principal partirá de la Plaza de las Tres Culturas, mientras que en Cuernavaca la comunidad universitaria marchará para exigir justicia por estudiantes asesinados y la localización de personas desaparecidas. En Oaxaca, una convocatoria de la Escuela Normal de Educación Preescolar contempla una movilización desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca hasta el Zócalo.

CDMX: marcha del 2 de octubre partirá de Tlatelolco rumbo al Zócalo

En CDMX, la convocatoria principal para este 2 de octubre contempla una concentración a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

De acuerdo con la ruta difundida, los participantes avanzarán hacia el Zócalo capitalino por Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. El Comité del 68 ha señalado que la movilización será pacífica.

Previo a la marcha, el Centro Histórico y los alrededores del Zócalo fueron cercados con vallas metálicas de más de dos metros de altura. También se redujeron algunos accesos a la zona.

Las medidas de protección abarcan distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, por lo que quienes tengan previsto acudir o transitar por el Centro Histórico deberán considerar posibles afectaciones a la circulación y modificaciones en los accesos.

La movilización de la capital coincide con el aniversario número 58 de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.

Morelos: marcha en Cuernavaca exigirá justicia por estudiantes

En Morelos, la convocatoria tiene además un componente relacionado con casos recientes de violencia que involucran a integrantes de la comunidad universitaria.

La movilización está programada para las 13:00 horas del 2 de octubre y partirá de la glorieta de Tlaltenango, en Cuernavaca, para avanzar hasta el Tribunal Superior de Justicia.

La convocatoria está dirigida a la comunidad universitaria, familiares, colectivos y organizaciones, quienes llaman a participar vestidos de negro o blanco.

Entre las principales exigencias se encuentra el esclarecimiento de los asesinatos de Gael y Christian, estudiantes de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como justicia por el caso de Ángel Miguel, quien resultó herido durante el mismo ataque.

También se pide la localización de Dorian Alí Olivo Rodríguez y Viridiana Anaid Morales, cuyos casos de desaparición forman parte de los reclamos de familiares y sectores de la comunidad universitaria.

🚨🎓#ÚLTIMAHORA Convocan a marcha este 2 de octubre a la 1:00 PM desde la Glorieta de Tlaltenango al TSJ en #Cuernavaca. Exigen justicia por los estudiantes de la @UAEMor Christian, Gael y Ángel Miguel, y la localización de Dorian y Viridiana. 🏛️⚖️⚠️🚨 #Morelos #Noticias pic.twitter.com/cFZjkUUhs7 — OMG Noticias Morelos (@OMGNotiMorelos) September 30, 2026

Oaxaca: normalistas marcharán del Tecnológico al Zócalo

En Oaxaca, la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO) convocó a una movilización para este 2 de octubre.

La concentración está prevista para las 12:30 horas en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde concluirá la movilización.

La convocatoria se suma a las actividades realizadas cada año alrededor del 2 de octubre, fecha que es utilizada por organizaciones estudiantiles y sociales para recordar los acontecimientos de 1968 y plantear distintas demandas.

🟥🪧 #Enterate | #Oaxaca



Normalistas de Oaxaca marcharán este 2 de octubre; prevén movilización hacia el #Zócalo.



Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (#ENEPO) convocaron a una marcha el próximo viernes 2 de octubre, en el marco de la… pic.twitter.com/MOqy7gKv12 — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) September 30, 2026

¿Por qué se marcha el 2 de octubre?

Las movilizaciones del 2 de octubre tienen como antecedente el movimiento estudiantil de 1968 y, particularmente, el mitin realizado el 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la CDMX, donde se estima que perdieron la vida cientos de estudiantes.

Ese día se desarrollaba una concentración estudiantil cuando elementos del Ejército y cuerpos de seguridad intervinieron y se produjeron disparos. La cantidad exacta de personas fallecidas no ha podido determinarse de manera definitiva. La documentación histórica de la UNAM señala que el saldo de muertos y heridos no ha logrado establecerse con precisión.

El mitin habría sido disuelto violentamente y habría habido un número indeterminado de muertos; además, varios dirigentes estudiantiles fueron detenidos y trasladados al Campo Militar Número 1.

Por ello, cada año se realizan movilizaciones para recordar los hechos, mantener la memoria histórica y expresar demandas relacionadas con justicia, derechos humanos y libertades civiles.

En 2026, las convocatorias tienen además características particulares en cada entidad. Mientras la marcha de CDMX mantiene como eje la conmemoración de Tlatelolco, en Morelos la movilización incorpora reclamos por asesinatos y desapariciones de integrantes de la comunidad universitaria, y en Oaxaca participa una institución de formación docente.

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