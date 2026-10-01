¿Quién es Gibrán Zavala Othón, el sobrino de Yahir que entró a La Casa de los Famosos México y se ha hecho viral?

Sobrino de Yahir entra a La Casa de los Famosos Foto: Cuartoscuro

La Casa de los Famosos está a punto de llegar a su fin y una de las sorpresas durante el cierre de la temporada fue el ingreso de Gibrán Zavala Othón, sobrino de Yahir, quien estuvo dentro del reality durante 24 horas para convivir con los finalistas.

La participación del joven sonorense de 23 años causó mucho revuelo entre el público por su forma de ser y su atractivo físico, por eso aquí te contaremos más sobre él y a qué se dedica fuera de la televisión.

¿Quién es Gibrán Zavala Othón?

Como parte de una de las dinámicas para el cierre de la temporada de La Casa de los Famosos, el sobrino de Yahir entró por 24 horas para convivir con los finalistas, siendo una de las visitas que llamó la atención durante los últimos días del programa.

Originario de Hermosillo, Sonora, el joven de 23 años ha mantenido un perfil más discreto que el de su tío, aunque su principal público se encuentra precisamente en las redes sociales.

En su perfil de Instagram, Gibrán se define como modelo y coach y actualmente supera los 51 mil seguidores, una cantidad que aumentó después de su participación en el show, pues antes de entrar a la casa contaba con alrededor de 13 mil.

A diferencia de su tío, quien ha participado en proyectos para la televisión, así como en teatro y música, Zavala Othón se ha desempeñado principalmente en el mundo del fitness y el modelaje, algo que también muestra constantemente en sus redes sociales.

La mayoría de su contenido está enfocado precisamente en entrenamiento, ejercicio, estilo de vida y sesiones fotográficas, mostrando parte de su trabajo y de las actividades que realiza.

Cabe destacar que, aunque se había mantenido lejos de un ojo público mayor, durante la participación de Yahir en el reality show lo ha alentado públicamente e incluso habló de lo orgullosos que están él y su familia por el desempeño del cantante.

Gibrán también ha tenido apariciones públicas en eventos relacionados con el programa para apoyar a su tío, quien busca ganar el show durante el cierre de esta temporada.

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