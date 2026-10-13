Declaran culpable de abuso sexual agravado al padre de Dafne Zapata

La madre de Dafne Zapata Quintos celebró el fallo. Foto: Daisy Herrera

Un juez de Tamaulipas declaró culpable a Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, por el delito de abuso sexual agravado contra la adolescente, quien murió al interior de la escuela militarizada Doventis.

Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, falleció en julio pasado mientras asistía a un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas,

El fallo se dio este lunes, después de siete años de proceso judicial. A la salida del juzgado, Alejandra Quintos, madre de Dafne, afirmó que la resolución representa un avance en su exigencia de justicia.

“Mi hija recibe justicia. Él es culpable al 100%, todos los medios de prueba, todos los señalamientos, todo, todo, todo lo indica como culpable, tanto los peritajes. No tengo palabras más que agradecerle a Dios por darme esta oportunidad de tener la justicia que mi hija merece”, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos

¿Cuándo se definirá la sentencia contra Gabriel “N”?

La madre de Dafne informó que el próximo 15 de octubre se realizará otra audiencia para dar continuidad al procedimiento judicial, antes de que se determine la sentencia correspondiente.

Por su parte, Gabriel “N” anunció que apelará la resolución.

El caso llegó a este fallo después de siete años de proceso, durante los cuales la familia de Dafne ha exigido justicia por los hechos relacionados con la adolescente.

¿La resolución está relacionada con la muerte de Dafne?

El fallo corresponde específicamente al delito de abuso sexual agravado contra la menor.

La resolución no constituye una sentencia definitiva ni está relacionada con otros delitos que pudieran vincularse con la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida al interior de la academia militarizada Doenitz.

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