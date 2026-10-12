“Animales”, Ben Affleck sorprende con una película con enfoque a los migrantes

Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz hablaron de “Animales”. Foto: David Rubí

Se acaba de estrenar “Animales”, la nueva película protagonizada y dirigida por Ben Affleck en la que interpreta a un candidato independiente que se ve metido en una compleja situación que involucra migrantes, un secuestro y una caótica negociación.

Por parte de México, los actores Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz sacan la casta para representar un conflicto muy actual.

“Son personajes de mucha dignidad que están tomando los riesgos más grandes, que tienen la menor protección y que están haciendo todo bien, pero están en un país, en un sistema que no les permite brillar, que no les permite ser héroes. Por eso es importante ponerlo ahí en una película”, consideró el actor mexicano, que interpreta a un padre encargado del cuidado de su hijo, quien se ve expuesto a una violenta problemática.

Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez destacan el trabajo con Ben Affleck en Animales

En la película podemos ver también a Kerry Washington y a la emblemática actriz Gillian Anderson, que son los contrapesos en la trama, que sorprende a un electorado ávido de un proyecto que sea más inclusivo para todos los migrantes.

En entrevista con Unotv.com, Adriana Paz dio a conocer cómo fue su experiencia en el set de filmación al lado de la consolidada actriz: “Gillian Anderson me está viniendo a saludar a mí (…) Es una actriz extraordinaria, tiene un método muy particular”, dijo.

Por su parte, Luis Gerardo agregó: “Además, el personaje que tiene que hacer en esta película es el más difícil”. En este proyecto, Ben Affleck produce, actúa y dirige la cinta y al elenco, que logró una gran interacción dentro y fuera de la pantalla. Méndez considera que Ben Affleck sabe distinguir entre cada una de sus facetas.

“Trabajar con alguien como Ben, que está tan dispuesto a escuchar lo que tienes que decir, que es un hombre muy inteligente, a mí me sorprendió para bien su generosidad”, estimó el actor que ha protagonizado series principalmente en español.

“Animales” ya está disponible a través de Netflix, con una historia que no dejará a nadie indiferente.

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