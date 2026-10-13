Sismo de magnitud 6.1 sacude el centro-sur de Panamá, reporta el USGS

Nuevo sismo sacude a Panamá. Fotos: Getty / AFP

Un nuevo sismo de magnitud 6.1 sacudió este lunes el centro-sur de Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento se registró frente a la isla de Coiba y también fue percibido con menor intensidad en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros reportes citados en la información, no se habían registrado víctimas ni daños relacionados con este nuevo temblor. El movimiento ocurrió tres días después de otro terremoto que dejó alrededor de 30 personas heridas y cientos sin vivienda en el país centroamericano.

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Se registra un #sismo de magnitud 6.3 [PRELIMINAR – 🤖 AUTOMÁTICO] con epicentro al oeste de la península de Azuero, 🇵🇦 #Panamá.



📅 Originado el:

12/Oct/2026 | 23:20 [Hora Universal]



🟡 Se reportan percepciones moderadas en la ciudad de… pic.twitter.com/Okp9AWKSs0 — SASSLA (@SasslaMx) October 12, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 6.1 en Panamá?

El USGS reportó que el temblor ocurrió a las 18:20 horas locales, equivalentes a las 23:20 GMT. Su epicentro se ubicó a 18 kilómetros al oeste de Río Grande, frente a la isla de Coiba, aproximadamente a 300 kilómetros de la capital panameña.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un movimiento de magnitud 6.4 a la misma hora, con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la península de Azuero. Las diferencias entre las magnitudes y las ubicaciones reportadas responden a los registros de distintas instituciones sismológicas. Por ello, las cifras deben atribuirse a la fuente correspondiente.

Cámara de monitoreo sísmico capta el momento exacto del temblor en Panamá

Durante una transmisión en vivo de Monitoreo Sísmico JP, quedó registrado el momento en que ocurrió el movimiento telúrico en Panamá. En las imágenes se observan las alarmas activadas por una réplica de magnitud 6.5, mientras los sismógrafos registraban la actividad sísmica.

📸 Y desde el monitoreo sísmico en tiempo real, se logró apreciar todas las alarmas encendidas por la #réplica M6.5 en proceso en #Panamá 🇵🇦, los sismógrafos registraron el sismo



Durante la conferencia de prensa que tuvo la presidencia, se logró ver el #temblor.#sismopanama pic.twitter.com/9BvvMTlvLL — Monitoreo Sísmico JP #FuerzaPanamá 🇵🇦 (@monitoreojp) October 13, 2026

Panamá registra más de 400 réplicas tras el terremoto

El nuevo movimiento ocurrió en medio de la actividad sísmica que persiste después del terremoto registrado el viernes anterior, que dejó personas lesionadas y afectaciones en viviendas. Según los reportes disponibles, se han contabilizado más de 400 réplicas desde ese evento. La actividad sísmica también se ha percibido en Costa Rica, país vecino de Panamá.

Las réplicas son movimientos que ocurren después de un sismo principal y pueden registrarse durante horas, días o incluso más tiempo. Su magnitud y frecuencia varían, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica.

Hasta el momento, la información proporcionada no reporta víctimas ni daños por el temblor de magnitud 6.1. La situación podría actualizarse conforme las autoridades y los organismos de monitoreo revisen los reportes de las zonas afectadas.

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