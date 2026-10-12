Muere RJ Mitte, actor que interpretó al hijo de Walter White en “Breaking Bad”, a los 34 años

RJ Mitte. Foto: AFP

RJ Mitte, actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie “Breaking Bad”, murió a los 34 años este lunes 12 de octubre, en Texas, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por un representante del artista a la revista Variety.

El actor alcanzó la fama al interpretar al hijo de Walter White, personaje de Bryan Cranston, y Skyler White, interpretada por Anna Gunn. Además de su carrera en televisión y cine, Mitte destacó por defender los derechos de las personas con discapacidad y promover su inclusión en Hollywood.

¿De qué murió RJ Mitte, actor de “Breaking Bad”?

Hasta el momento, su equipo no ha dado a conocer oficialmente la causa del fallecimiento.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”.

El mensaje también destacó el impacto que tuvo su trabajo como actor y activista, especialmente por visibilizar la parálisis cerebral, una condición con la que vivió desde pequeño.

¿Quién era RJ Mitte y qué personaje interpretó en “Breaking Bad”?

Roy Frank “RJ” Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, Estados Unidos.

El actor fue diagnosticado con parálisis cerebral a los 3 años, una condición que afecta el movimiento, la postura y la coordinación muscular.

Su reconocimiento internacional llegó con “Breaking Bad”, serie creada por Vince Gilligan, que se transmitió entre 2008 y 2013.

En la producción interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, un adolescente que vive con parálisis cerebral y enfrenta los problemas familiares provocados por las decisiones de su padre.

Mitte apareció en las cinco temporadas de la serie. Su actuación fue especialmente importante porque permitió que un personaje con discapacidad fuera interpretado por alguien que también vivía con esa condición.

¿En qué otras películas y series participó RJ Mitte?

Aunque Walter White Jr. fue su papel más famoso, Mitte continuó desarrollando su carrera en distintas producciones de cine y televisión.

Entre sus trabajos destacan:

“Switched at Birth”: tuvo un papel recurrente en esta serie.

“The Recall” (2017): participó en la película de ciencia ficción.

“The Oak Room” (2020): formó parte del elenco de este thriller.

“The Guardians of Justice”: interpretó a Mind Master en la serie de superhéroes de Netflix.

“Talking to Strangers”: uno de sus proyectos cinematográficos más recientes.

Días antes de su fallecimiento, el actor había participado en entrevistas y podcasts relacionados con su trayectoria profesional.

RJ Mitte defendió los derechos de las personas con discapacidad

Fuera de las cámaras, RJ Mitte fue un promotor de la inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Fue embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir su propia organización benéfica, la Fundación Mitte.

A través de estas actividades buscó combatir los prejuicios y demostrar que una discapacidad no debe limitar las oportunidades profesionales o personales.

En su vida privada, el actor estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde 2018.