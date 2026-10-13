Noticias de hoy 12 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 12 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

IMSS alista megamarcha

Trabajadores del IMSS convocaron a una megamarcha mañana y a una nueva movilización el 14 de octubre en CDMX para exigir mejores salarios e insumos médicos.

Prometen escuchar a personal

Y en medio de las protestas, el director del IMSS anunció recorridos en 277 hospitales para conocer directamente las carencias que enfrentan trabajadores y pacientes.

Víctimas por Simon y Rachel

El huracán Simon dejó un muerto en Guerrero, mientras que la tormenta Rachel provocó otro fallecimiento y la desaparición de 10 personas en Baja California.

Viene megapuente

No habrá clases del 30 de octubre al 2 de noviembre: el viernes por Consejo Técnico, el fin de semana por descanso habitual y el lunes por Día de Muertos. Regresarán el 3 de noviembre.

Hospitalizarán al Papa

El Papa León XIV será hospitalizado este martes en Roma para someterse a una cirugía por un nódulo, detectado en el pulmón en una etapa temprana.

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