“Ceniza en la boca”: cuándo se estrena en México la película sobre migración que dirigió Diego Luna

“Ceniza en la boca” se estrenó en España el 9 de octubre. Foto: “Ceniza en la boca”

La película “Ceniza en la boca”, adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro y dirigida por Diego Luna, llegará a los cines de México el próximo 5 de noviembre.

El largometraje, que ha recorrido distintos festivales internacionales, aborda la experiencia migratoria a través de la historia de una joven que busca reencontrarse con su madre en España.

Antes de su estreno en México, la cinta llegó a las salas españolas el pasado 9 de octubre, su recorrido internacional también incluye su participación en diversos encuentros cinematográficos, donde ha tenido presencia en distintas secciones y competencias.

La producción cuenta con la participación de La Corriente del Golfo, compañía fundada por Diego Luna y Gael García Bernal, en coproducción con Animal de Luz, Inicia Films y Perro Azul.

¿De qué trata “Ceniza en la boca”?

Foto: Poster “Ceniza en la boca”

Protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz, la película sigue a Lucila, una joven que emigra de México a España junto con su hermano pequeño para reencontrarse con su madre, de quien ha estado separada durante ocho años.

Sin embargo, al llegar se encuentra con una realidad más difícil de lo que imaginaba. La joven debe afrontar las complicaciones de una nueva dinámica familiar, además de adaptarse a un entorno desconocido y hostil.

En ese contexto, Lucila enfrenta los desafíos de la migración mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. La historia explora así las dificultades que acompañan el desarraigo y la búsqueda de pertenencia en un país distinto.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Además de Anna Díaz y Adriana Paz, el reparto de “Ceniza en la boca” incluye a los siguientes actores:

Luisa Huertas

Guillermo Ríos

Sergio Bautista

Benny Emmanuel

Teresa Lozano

Adriana Jacomé

Los festivales y reconocimientos de “Ceniza en la boca”

El largometraje ha formado parte de la programación de varios festivales internacionales de cine durante 2026. Entre ellos se encuentran:

Festival de Cannes , Francia: estreno internacional en la sección Special Screenings (Séances)

, Francia: estreno internacional en la sección Special Screenings (Séances) Sarajevo Film Festival , Bosnia y Herzegovina

, Bosnia y Herzegovina Toronto International Film Festival , Canadá

, Canadá Festival de San Sebastián , España: sección Horizontes Latinos

, España: sección Horizontes Latinos Festival de Cine de Biarritz , Francia

, Francia Festival de Cine de Roma , Italia

, Italia Festival Internacional de Cine de Morelia, México: Competencia Oficial

Además, en el Festival de San Sebastián, la cinta recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country.

Diego Luna y su trayectoria como director de cine

Aunque Diego Luna alcanzó reconocimiento por su trabajo como actor en telenovelas y películas, también ha desarrollado una trayectoria detrás de las cámaras. Entre sus trabajos como director se encuentran J.C. Chávez (2007), Abel (2010), César Chávez (2014) y Mr. Pig (2016).

Con “Ceniza en la boca”, Luna vuelve a la dirección con una adaptación literaria que sitúa en el centro de la historia la migración, los vínculos familiares y la búsqueda de identidad..

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