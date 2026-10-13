Captura de líder criminal desata enfrentamientos y quema de vehículos en Totolapan, Morelos
Las autoridades locales indicaron que se desplegó un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad de la zona
La tarde de este lunes se reportaron enfrentamientos y quema de vehículos en el municipio de Totolapan, Morelos, derivado de un operativo para detener a un objetivo prioritario, presuntamente el “Güero del Gym”. También hay bloqueos en el ingreso desde Tlayacapan, Oaxtepec y Atlatlahucan. De manera extraoficial se ha informado habrían resultado lesionados tres elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que ante los hechos en el municipio referido, se desplegó un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona.
“Se exhorta a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales ya reportar cualquier situación al 911 o al 089”, indicó a través de su cuenta de X.
¿Quién es el detenido?
Hasta el momento ni las autoridades locales ni federales han dado a conocer la identidad del detenido; sin embargo, en medios locales se menciona que se trataría de un hombre al que le apodan el “Güero del Gym“. Debido a su captura, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desataron los enfrentamientos.
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