Captura de líder criminal desata enfrentamientos y quema de vehículos en Totolapan, Morelos

| 18:21 | Luis Hernández | Uno TV

Las autoridades locales indicaron que se desplegó un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad de la zona
Enfrentamientos y bloqueos en Totolapan, Morelos
La detención desató la violencia en el municipio. Foto: Archivo / Cuartoscuro

La tarde de este lunes se reportaron enfrentamientos y quema de vehículos en el municipio de Totolapan, Morelos, derivado de un operativo para detener a un objetivo prioritario, presuntamente el “Güero del Gym”. También hay bloqueos en el ingreso desde Tlayacapan, Oaxtepec y Atlatlahucan. De manera extraoficial se ha informado habrían resultado lesionados tres elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que ante los hechos en el municipio referido, se desplegó un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona.

“Se exhorta a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales ya reportar cualquier situación al 911 o al 089”, indicó a través de su cuenta de X.

¿Quién es el detenido?

Hasta el momento ni las autoridades locales ni federales han dado a conocer la identidad del detenido; sin embargo, en medios locales se menciona que se trataría de un hombre al que le apodan el “Güero del Gym“. Debido a su captura, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desataron los enfrentamientos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Marchan médicos del IMSS en Morelos para exigir mejores condiciones laborales

Morelos

Marchan médicos del IMSS en Morelos para exigir mejores condiciones laborales

Video: riña multitudinaria estalla durante fiesta patronal en Jiutepec

Morelos

Video: riña multitudinaria estalla durante fiesta patronal en Jiutepec

Fumigación desata alarma en primaria de Cuernavaca; reportan intoxicaciones

Morelos

Fumigación desata alarma en primaria de Cuernavaca; reportan intoxicaciones

MorelosVideo