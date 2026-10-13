Captura de líder criminal desata enfrentamientos y quema de vehículos en Totolapan, Morelos

La detención desató la violencia en el municipio. Foto: Archivo / Cuartoscuro

La tarde de este lunes se reportaron enfrentamientos y quema de vehículos en el municipio de Totolapan, Morelos, derivado de un operativo para detener a un objetivo prioritario, presuntamente el “Güero del Gym”. También hay bloqueos en el ingreso desde Tlayacapan, Oaxtepec y Atlatlahucan. De manera extraoficial se ha informado habrían resultado lesionados tres elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Trasciende extra oficialmente que en el

enfrentamiento y bloqueos en Totolapan es por detención de “El Güero Gym” pic.twitter.com/pW3PhSSia8 — DerechoDeReplica (@derechoderepli) October 13, 2026

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que ante los hechos en el municipio referido, se desplegó un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona.

“Se exhorta a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales ya reportar cualquier situación al 911 o al 089”, indicó a través de su cuenta de X.

#AlMomento | Ante los hechos que se registran esta tarde en Totolapan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informa que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona.



Se exhorta a la ciudadanía a… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 12, 2026

¿Quién es el detenido?

Hasta el momento ni las autoridades locales ni federales han dado a conocer la identidad del detenido; sin embargo, en medios locales se menciona que se trataría de un hombre al que le apodan el “Güero del Gym“. Debido a su captura, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desataron los enfrentamientos.

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